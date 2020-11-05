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: , yıllardır en büyük yıkım işlemine tanık oluyor

Birleşmiş Milletler (), altındaki 'nın yıllardan beri yaşanan en büyük yıkım işlemine tanıklık ettiğini belirtti. BM Filistin Bölgesi Geçici İnsani Koordinatörü Yvonne Helle, yaptığı yazılı açıklamada, makamlarının bu yılın başından beri dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 689 yapıyı yıktığını kaydetti.

AA
Giriş Tarihi: 5.11.2020 16:20 Son Güncelleme: 5.11.2020 16:46 ABONE OL
BM: Batı Şeria, yıllardır en büyük yıkım işlemine tanık oluyor

İSRAİL, YIKIMDA REKOR KIRDI!

Bu yıkımların, 869 Filistinlinin yerinden edilmesine ve evsiz kalmalarına yol açtığını aktaran Helle, "Bu yılın başından bugüne kadar yıkılan yapılar, 2016'dan bu yana 1 yıl boyunca yıkılanları aştı." ifadesini kullandı. Helle, genellikle yıkım nedeni olarak makamları tarafından verilen ruhsatların olmamasının öne sürüldüğünü, ancak Filistinlilerin, kısıtlayıcı ve ayrımcı planlama sistemi sebebiyle bu ruhsatı neredeyse hiçbir zaman alamadığını aktardı.

BM: Batı Şeria, yıllardır en büyük yıkım işlemine tanık oluyor

EN BÜYÜK YIKIM SALI GÜNÜ YAPILDI

Yıkım operasyonlarının, Filistinlilerin zorla evlerini terketmelerini amaçlayan bir atmosfer yaratmanın başlıca yollarından biri olduğunu belirten Helle, son ve en büyük yıkımın da salı günü 'daki Tubas kentinin kırsalı Ürdün Vadisi'nde yer alan Hammisa Bedevi Topluluğu bölgesinde gerçekleştiğini aktardı.

BM: Batı Şeria, yıllardır en büyük yıkım işlemine tanık oluyor

SON YIKIMDA 41'İ ÇOCUK 73 KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Helle, makamlarının, evlerini ve diğer yapılarını yıkıp eşyalarını tahrip etmesinden sonra 41'i çocuk 73 kişinin yerinden edildiğini ifade etti. Bu topluluğun dörtte üçünün evlerini kaybettiğine işaret eden Helle, bunun dört yıldan uzun süredir yaşanan en büyük zorla yerinden edilme olayı olduğunu belirtti.

BM: Batı Şeria, yıllardır en büyük yıkım işlemine tanık oluyor

ON YILDAKİ TÜM YIKIMLARDAN FAZLA

Helle, insani yardım kuruluşlarının, topluluğu ziyaret ettiğini ve 76 yapının yıkıldığını tespit ettiklerini, bunun son on yıldaki diğer tüm yıkımlardan fazla olduğuna dikkati çekti.

BM: Batı Şeria, yıllardır en büyük yıkım işlemine tanık oluyor

FİLİSTİNLİ'YE YAŞAM HAKKI YOK!

Ev, hayvan barınağı, tuvalet ve güneş paneli dahil olmak üzere yıkılan yapıların, hakları ihlal edilen bu topluluktaki insanlarının geçimi, refahı ve onuru için gerekli olduğunu ifade eden Helle, bölgede yaşanılan durumun, kışın başlaması ve devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha da kötüleştiğini; bazı yıkılan binaların insani yardım olarak bağışlandığını aktardı.

BM: Batı Şeria, yıllardır en büyük yıkım işlemine tanık oluyor

YERLEŞİM YERİNİ ATIŞ ALANI İLAN ETTİLER!

Helle, Hammisa'nın 'in "atış alanı" olarak belirlediği bölgede kısmen ya da tamamı yer alan 38 bedevi topluluğundan biri olduğunu belirtti.

BM: Batı Şeria, yıllardır en büyük yıkım işlemine tanık oluyor

CENEVRE SÖZLEŞMESİNİN İHLALİ

Bunların, eğitim, sağlık, su, elektrik, kanalizasyon için gerekli alt yapı hizmetlerinin kısıtlı olması hasebiyle 'daki en zayıf yerleşim topluluklarından olduğunu dile getiren Helle, yıkım işlemlerinin Dördüncü Cenevre Sözleşmesini ciddi şekilde ihlal ettiğini kaydetti. Helle, "Tüm taraflara, mülkün geniş çapta tahrip edilmesinin ve altında tutulan topraklardaki kişilerin zorla yerlerinden edilmesinin Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin ciddi şekilde ihlal ettiğini hatırlatıyorum." ifadesini kullandı

BM: Batı Şeria, yıllardır en büyük yıkım işlemine tanık oluyor

BM YIKIMLARI DURDURACAK YERDE, "YARDIM EDELİM" DİYOR

İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'ne bağlı insani yardım topluluğunun yerlerinden edilmiş ve zarar görenlere destek vermeye hazır olduğunu belirten Helle, 'den yeniden yasadışı yıkımlarını derhal sonlandırmasını istedi. İsrail tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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BM: Batı Şeria, yıllardır en büyük yıkım işlemine tanık oluyor
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