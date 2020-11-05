Hindistan Fransa'dan sipariş ettiği savaş uçaklarının 3'ünü daha teslim aldı

Hindistan Havva Kuvvetleri, Fransa tarafından tedarik edilen Rafale tipi savaş uçaklarından 3'ünün daha Gucerat eyaletindeki Jamnagar hava üssüne indiğini duyurdu.

2022'DE TAMAMLANACAK

Savaş uçaklarının son aylarda gerilimin tırmandığı Çin sınırında konuşlandırılacağı bildirildi. Geri kalan 28 savaş uçağının teslimatının 2022'de tamamlanması bekleniyor.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, ağustosta yaptığı açıklamada, Rafale tipi savaş uçaklarının ülkenin askeri tarihinde yeni bir dönemin başladığına dair dünyaya güçlü bir mesaj gönderdiğini belirtmişti. Yeni Delhi yönetimi, 4 yıl önce Fransız savunma üreticisi Dassault Aviation'dan 9,2 milyar dolar değerinde toplam 36 Rafale tipi savaş uçağı satın almış ve 5 savaş uçağının sevkiyatı 29 Temmuz'da yapılmıştı.