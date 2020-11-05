İki kahraman Türk Avrupa’nın yıldızı oldu

Avusturya'nın başkenti Viyana'da önceki gün yaşanan terör saldırısında yaralanan Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen, canlarını hiçe sayarak diğer yaralıların yardımına koştu. Vurulan bir polis memurunu da ambulansa taşıyarak hayatını kurtaran iki Türk kahraman Avrupa'nın ilgi odağı oldu.Avusturya'nın önemli gazetelerinden Kurier, "Viyana terör saldırısının 3 kahramanı" başlıklı haberinde, iki Türk'ün "kurşun yağmuruna" rağmen insanlara yardımcı olmaktan bir an bile tereddüt etmediklerini yazdı. Ülkenin en çok satan gazetesi Krone, Gültekin ve Özen'in fotoğraflarını vererek "Bu adamlar artık kahramanlar olarak görülüyor" başlığını kullandı. Haberde, iki gencin fedakarlığı sayesinde yaralı polis ve bir kadının hayatının kurtulduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca ikilinin terörün daha fazla kurban almasını önlediği kaydedildi.Plus24 kanalı da Özen'in açıklamalarının yer aldığı görüntüleri, "Viyana saldırısının kahramanları" başlığı ile sosyal medyada paylaştı. Paylaşım kısa zamanda binlerce kez izlenirken övgü dolu yorumlar yapıldı.Avrupa basınında geniş yankı uyandıran ikili hakkında Alman Bild'in başyazısında da teşekkür ifadelerine yer verildi. Gazetenin başyazarı Franz Josef Wagner, "Bir iyi bir de kötü dünya var. İki Türkiye kökenli genç, iyi dünyanın elçileri. Mükemmel insanlar" dedi. Alman ZDF kanalı ise Gültekin ve Özen'in cesur tutumunu okuyucularıyla paylaştı. İngiliz BBC de "Viyana saldırısında acil yardımda bulunan 3 kişi övgüyü hak etti" başlığını kullandı.Avusturya'nın başkenti Viyana'da önceki gün gerçekleşen terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın faili emniyet güçlerince etkisiz hale getirilmişti.İki Türk kahramanın yaptıklarını övmek yerine sosyal medyada linç kampanyası yürütenler de oldu. Mikail Özen, "O an ırk, din ayrımı yapmadan insanlık adına yardım etmeye çalıştık" dedi. Saldırıda hafif yaralanan Recep Tayyip Gültekin ise, "Ölseydim bizi linç etmeye çalışanlar ne derdi acaba" dedi.Bu arada Avusturya istihbaratının, Fejzulai Kujtim isimli teröristin saldırı öncesinde Slovakya'dan mermi satın alma girişiminde bulunduğundan habedar olduğu ancak bu bilgiyi savcılığa iletmediği ortaya çıktı.Saldırıyı gerçekleştiren Avusturya vatandaşı Fejzulai Kujtim isimli DEAŞ üyesi teröristin, 2018'de Türkiye'de yakalandıktan sonra Avusturya'ya iade edildiği, bu ülkede 22 ay hapis cezasına çarptırılmasına rağmen 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra şartlı tahliye edildiği ortaya çıktı.