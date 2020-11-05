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'te kilise saldırısı hazırlığından sorumlu tutulan kişi müebbete mahkum edildi

'nın başkenti 'te 2015'te, kiliseye saldırı düzenlemeyi planlamak ve bir öğretmeni öldürmekle suçlanan Sid Ahmed Ghalam, cezasına çarptırıldı.

AA
Giriş Tarihi: 5.11.2020 22:03 ABONE OL
Paris'te kilise saldırısı hazırlığından sorumlu tutulan kişi müebbete mahkum edildi

Fransız basınındaki haberlere göre, Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi, Nisan 2015'te Paris yakınlarındaki Villejuif semtinde Aurelie Chatelain adlı öğretmeni öldürmek ve bir kiliseye saldırı planlamaktan sorumlu tutulan Ghalam'ı müebbet hapse mahkum etti.

FRANSA TOPRAĞINA AYAK BASMASI YASAK

En az 22 yıl hapis yatacak olan 29 yaşındaki Ghalam, ayrıca Fransa toprağına ayak basmaktan men edildi. Ghlam, yargılanması sırasında kiliseye saldırı hazırlığında olduğunu ancak sonra vazgeçtiğini belirtmiş, öğretmeni de başka birinin öldürdüğünü savunmuştu.

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Paris'te kilise saldırısı hazırlığından sorumlu tutulan kişi müebbete mahkum edildi
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