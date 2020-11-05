Son Dakika: 150'den fazla köpeği küçük evde toplayarak... Dehşet evinden fotoğraflar!

Çok sayıda köpeğin bulunduğu bir eve yetkililer tarafından baskın düzenlendi. 164 tane hastalıklı ve zayıflamış köpeğin bir arada bulunduğunu ve raflara koltuk üstüne yerleştirilmiş şekilde olduğunu gören yetkililer gözlerine inanamadı. Halk sağlığı yetkilileri, komşularından gürültü ve kötü koku ile ilgili şikayetler aldıktan sonra eve ilk kez 7 yıl önce geldi. Ancak ev sahibi o sırada yetkililerin soruşturma ve ev içerisinde inceleme yapmasına izin vermedi.

"TÜM ZEMİN KÖPEKLERLE DOLUYDU"

Denetlemeye giden sağlık yetkilileri, tek katlı evde raf, masa aralarında lavabo, sandalye altlarında yaşayan köpeklerin zayıf vücutlarını ve parazitli ortamını gözlemledi. Olay üzerine, hayvansever vakıflardan Doubutsu Kikin yöneticilerinden Sagami Kunihisa yaptığı açıklamada, evin bahçesinin de dışkıyla kaplı olduğunu belirterek, "Tüm zemin köpeklerle doluydu ve zeminde görebileceğiniz her yer dışkıyla kaplıydı." dedi.