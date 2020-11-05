Son dakika: ABD seçim sonuçları kaosunda son durum: 6 eyalette oy sayımı devam ediyor! Trump birçok bölgede seçim sonucu davası açtı!

Joe Biden 270 seçim oyuna en yakın isim ve altı eyalet seçim sonuçlarının açıklanmasına çok yakın. ABD Başkanı Trump, bazı oy sayımlarının durdurulması gerektiğini iddia etti ve seçimde zafer kazandığını söyledi. Joe Biden, oylar sayılmaya devam ederken vatandaşları sabırlı olmaya çağırdı.

Amerikalılar, ülkenin 46. başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Trump ve Joe Biden arasında heyecanlı bir rekabet yaşanıyor. ABD Başkanı Başkan Trump, Pensilvanya eyaletinde 164 bin oyla önde olduğu açıklanırken, eyaletin Demokrat eğilimli Philadelphia şehrinde sayılmamış oy pusulalarının bulunduğu ifade edildi. Diğer yandan sonuçları açıklamaya hazırlanan Georgia'da ise, Trump'ın 28 bin oyla önde olduğu belirtildi. Biden'ın kazandığı duyurulan Arizona eyaletinde ise oy sayımının devam ettiği Biden'ın 79 bin oyla önde olduğu, ancak Trump'ın da aradaki farkı giderek kapattığı ifade edildi.