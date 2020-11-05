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Son Dakika: sonuçları sonrası kaos! Seçim merkezine şüpheli kutular getirildi… Trump’ın oyları yakıldı mı?

sonuçları ile ilgili ülkeyi karıştıran bir son dakika haberi geldi. En tartışmalı seçimlerinden birini geride bırakan ABD, oy sayımlarının başlamasıyla birlikte karıştı.  Bir anket gözlemcisi, seçim gününün ertesi sabahı saat 4'te Detroit'teki bir oy sayma merkezinde son derece şüpheli görüntüler kaydetti. Teksaslı bir avukat olan Kellye SoRelle tarafından çekilen görüntüde, beyaz bir minibüsteki bir kişi, oy pusulası sayım yerinin arka kapısından gizlice bir kutu sokuyor. Ayrıca, yine Michigan’da oylar sayılırken seçim merkezinin camları kartonla örtüldü!

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 5.11.2020 10:15 Son Güncelleme: 5.11.2020 10:45 ABONE OL
Son Dakika: ABD seçim sonuçları sonrası kaos! Seçim merkezine şüpheli kutular getirildi… Trump’ın oyları yakıldı mı?

'de hilelerine ilişkin en somut üç örnek, tüm eyaletlerde tartışma konusu oldu. Birincisi, dün Eric Trump tarafından paylaşılan ve oyların yakıldığının iddia edildiği viral bir video. İkincisi ise seçim merkezine bir el arabası ile getirilen şüpheli oy kutuları. Etrafta kimse yokken böyle bir işlemin yapılması, başta Trump'ın avukatları olmak üzere Trump destekçilerinin tepkisini çekti. Bir diğer görüntü ise, yine Michigan'dan ve oy seçim merkezinde uygulanan karartma olarak Trump destekçileri tarafından paylaşıldı.

SON DAKİKA: OY SAYIM MERKEZİNİN CAMLARI KARTONLA KAPATILDI!

Michigan Eyaleti'nin Detroit şehrinde dikkat çeken görüntüler kaydedildi. Bir seçim merkezinde oy sayma işlemleri devam ederken, seçimi takip edenlerin oy sayma işlemlerini görmemesi için yetkililer camları kartonla kapattı. Trump'ın kampanya ekibi, ilgili görüntüleri paylaşarak duruma tepki gösterdi.

İşte, ABD seçim sonuçları sonrası kaydedilen çarpıcı görüntüler...

Son Dakika: ABD seçim sonuçları sonrası kaos! Seçim merkezine şüpheli kutular getirildi… Trump’ın oyları yakıldı mı?

ABD seçim sonuçları ile ilgili son dakika haberi! Oy sayım merkezinin camları kartonla kapatıldı! | Video

Trump'ın kampanya ekibi, hile olmasını önlemek amacıyla kampanyaya erişim izni verilene kadar oy pusulalarının sayılmasını durdurmak için bir dava açtı. Bir kampanya yetkilisi "Bugün Michigan Mahkemesi'nde erişim izni verilene kadar sayım işlemini durdurmak için dava açtık. Erişimimiz olmadığı halde açılan ve sayılan oy pusulalarının da gözden geçirilmesini talep ediyoruz "dedi.

Son Dakika: ABD seçim sonuçları sonrası kaos! Seçim merkezine şüpheli kutular getirildi… Trump’ın oyları yakıldı mı?

SEÇİM MERKEZİNE GECE YARISI ŞÜPHELİ KUTULAR GETİRİLDİ

Sabaha karşı saat 4'te bir el arabasıyla getirilen kutuların içerisinde ne olduğu bilinmiyor. İşte, o anlara ait görüntüler…

Son Dakika: ABD seçim sonuçları tartışması devam ederken dikkat çeken olay! Seçim merkezine gece yarısı şüpheli kutular getirildi | Video

Yerel kaynakların ulaştığı tanıklardan biri şunları söyledi:

"Ziyaretçiler herhangi bir kimlik kontrolü olmaksızın oyların sayıldığı tesise girip çıkabiliyordu. İşçiler görünüşe göre altı saatlik vardiyalar halinde çalışıyorlardı, yani bir gecelik valizlere ihtiyaçları yoktu"

Son Dakika: ABD seçim sonuçları sonrası kaos! Seçim merkezine şüpheli kutular getirildi… Trump’ın oyları yakıldı mı?

OY PUSULALARININ YAKILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan ve Eric Trump tarafından da retweet edilen bir video, kimliği belirsiz bir kişinin kağıt oy pusulalarını yanıcı bir sıvı ile ıslatmadan önce plastik bir torbaya koyduğunu ve ateşe verdiğini gösteriyor. Paylaşımı yapan kişi olayın gerçekleştiği konumu belirtmezken, pusulada görünen adayların Virginia'dan anlaşıldı. Virginia Beach yetkilileri, Başkan Trump'ın yakıldığı oy pusulalarını gösterdiğini iddia eden viral videonun sahte olduğunu söyledi.

İşte, tartışma konusu olan ve daha sonra yalanlanan o video:

Son Dakika: ABD seçim sonuçları sonrası kaos! Seçim merkezine şüpheli kutular getirildi… Trump’ın oyları yakıldı mı?

Son Dakika: ABD seçim sonuçları açıklanırken oy pusulalarının yakıldığı iddia edildi! | Video

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Son Dakika: ABD seçim sonuçları sonrası kaos! Seçim merkezine şüpheli kutular getirildi… Trump’ın oyları yakıldı mı?
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