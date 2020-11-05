Son Dakika: ABD seçim sonuçları sonrası kaos! Seçim merkezine şüpheli kutular getirildi… Trump’ın oyları yakıldı mı?

ABD'de seçim hilelerine ilişkin en somut üç örnek, tüm eyaletlerde tartışma konusu oldu. Birincisi, dün Eric Trump tarafından paylaşılan ve oyların yakıldığının iddia edildiği viral bir video. İkincisi ise seçim merkezine bir el arabası ile getirilen şüpheli oy kutuları. Etrafta kimse yokken böyle bir işlemin yapılması, başta Trump'ın avukatları olmak üzere Trump destekçilerinin tepkisini çekti. Bir diğer görüntü ise, yine Michigan'dan ve oy seçim merkezinde uygulanan karartma olarak Trump destekçileri tarafından paylaşıldı.

SON DAKİKA: OY SAYIM MERKEZİNİN CAMLARI KARTONLA KAPATILDI!

Michigan Eyaleti'nin Detroit şehrinde dikkat çeken görüntüler kaydedildi. Bir seçim merkezinde oy sayma işlemleri devam ederken, seçimi takip edenlerin oy sayma işlemlerini görmemesi için yetkililer camları kartonla kapattı. Trump'ın kampanya ekibi, ilgili görüntüleri paylaşarak duruma tepki gösterdi.

İşte, ABD seçim sonuçları sonrası kaydedilen çarpıcı görüntüler...