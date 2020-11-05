Son dakika: Donald Trump'a şok! Dava reddedildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim heyecanı günler sürüyor. İbre Biden'dan yana dönse de tansiyon düşecek gibi değil.

Son dakika haberine göre ABD'de başkanlık seçimi için kritik eyaletlerde oy sayım işlemi sürerken, yeni bir gelişme yaşandı. Georgia eyalet mahkemesi, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın seçim kampanya ekibinin Georgia eyaletinde oy sayımının durdurulması için açtığı davayı redetti.

Georgia Cumhuriyetçi Parti Başkanı David Shafer, dün yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın seçim kampanyası ile ortaklaşa olarak Chatham bölgesindeki oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açtığını duyurmuştu.