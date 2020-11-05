DSÖ'den son dakika corona virüs uyarısı: O ülkelerde vaka alarmı!

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'den son dakika corona virüs uyarısı: O ülkelerde vaka alarmı!

Dünya genelinde corona virüsü vaka sayılarında ciddi bir patlama yaşanırken tarafından gelen son dakika açıklaması özellikle ülkelerini alarma geçirdi. 'nün Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge yaptığı açıklamada; kısa zamanda bir günlük vakaların 1 milyonu aşması kaçınılmaz görünüyor ifadelerinin ardından durumun ciddiyeti ile ilgili uyarıda bulundu. Öte yandan son dönemde , , ve gibi birçok ülkede salgın içinden çıkılamaz bir hal aldı. Vakalardaki artış ise tedirginliğe yol açıyor. İşte Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen son dakika açıklamasının detayları…

Giriş Tarihi: 5.11.2020 20:01 Son Güncelleme: 5.11.2020 20:01 ABONE OL
Son dakika: DSÖ açıklaması o ülkeleri alarma geçirdi! Kaçınılmaz son...

Son dakika haberler… Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınında son dönemde özellikle ülkelerinde durum giderek vahim bir hal alıyor. 'nün Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge konuyla ilgili yaptığı açıklamada vakalarda büyük patlamalar gözlemlenen bu ülkeleri durumun ciddiyeti bakımından uyarıda bulundu. Önümüzdeki günlerde ise günlük vakaların 1 milyonu aşacağını öngördüklerini ve bu durumun kaçınılmaz olduğunu ifade etti. İşte DSÖ'den gelen son dakika açıklamasının detayları…

DSÖ'DEN KORKUTAN AÇIKLAMA: "AVRUPA'DA VAKALAR PATLAMA YAPTI"

Dünya genelinde son aylarda corona virüsü vaka sayılarının ciddi oranda bir artış yaşadığı gözlemlenirken bu durumla karşı karşıya kalan Avrupa Ülkelerine uyarı 'nden geldi. DSÖ Bölge Direktörü Hans Kluge, ölüm oranlarındaki artışa da dikkat çekerek o ülkeleri uyardı…

Son dakika: DSÖ açıklaması o ülkeleri alarma geçirdi! Kaçınılmaz son...

VAKA SAYISINDA PATLAMA YAŞANIYOR!

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkili olmaya devam ediyor. Özellikle ülkeleri artan vaka ve ölüm sayılarıyla beraber alarma geçmişti.

Son dakika: DSÖ açıklaması o ülkeleri alarma geçirdi! Kaçınılmaz son...

DSÖ UYARDI

'den gelen son dakika açıklaması ise korkuyu artırdı. DSÖ, özelinde yaptığı uyarıda 'Avrupa'da vakalar patlama yaptı' diyerek ülkeleri bir kez daha uyardı.

Son dakika: DSÖ açıklaması o ülkeleri alarma geçirdi! Kaçınılmaz son...

"1 MİLYON GÜNLÜK VAKA"

'nün Bölge Direktörü Hans Kluge yaptığı açıklamada 'Avrupa bölgesinde vaka sayılarında büyük bir patlama görüyoruz. Avrupa kıtasının önümüzdeki günlerde 1 milyon gibi bir günlük vaka sayısı açıklaması kaçınılmaz görünüyor.' ifadelerini kullandı.

Son dakika: DSÖ açıklaması o ülkeleri alarma geçirdi! Kaçınılmaz son...

Kluge yaptığı açıklamada sadece vaka sayısında değil ölüm oranlarında da artış görüldüğüne dikkat çekerek durumun ciddiyeti konusunda 'yı bir kez daha uyardı.

Son dakika: DSÖ açıklaması o ülkeleri alarma geçirdi! Kaçınılmaz son...

'da , , ve gibi birçok ülke salgının ilk aylarında büyük kayıplar verdikten sonra sıkı karantina tedbirleri almış; bu tedbirler uygulandığı sürece koronavirüs salgını daha kontrol altında ve yavaş bir seyir izledi.

Son dakika: DSÖ açıklaması o ülkeleri alarma geçirdi! Kaçınılmaz son...

Hürriyet'in hanerine göre; Yaz mevsiminde gerçekleşen ülkeler arası seyahatler, ekonomik sıkıntılar yüzünden gevşetilen kurallar ve okulların açılması gibi faktörler ülkelerinde vaka sayılarının dikkat çekici seviyelerde artmasına sebep oldu.

Son dakika: DSÖ açıklaması o ülkeleri alarma geçirdi! Kaçınılmaz son...

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1196 artarak 239 bin 873'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgilere göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 108 bin 946 artışla 9 milyon 805 bin 121'e ulaştı.

Son dakika: DSÖ açıklaması o ülkeleri alarma geçirdi! Kaçınılmaz son...

Yaşamını yitirenlerin sayısının 1196 artarak 239 bin 873'e ulaştığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 294 bini, toplam test sayısı ise 152 milyonu geçti.

Ülkede en çok vaka 988 bin 325 ile Teksas eyaletinde görülürken, bu eyaleti 952 bin 701 vakayla California ve 821 bin 123 vakayla Florida takip ediyor.

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DSÖ'den son dakika corona virüs uyarısı: O ülkelerde vaka alarmı!
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