DSÖ'den son dakika corona virüs uyarısı: O ülkelerde vaka alarmı!

Son dakika haberler… Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınında son dönemde özellikle Avrupa ülkelerinde durum giderek vahim bir hal alıyor. DSÖ'nün Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge konuyla ilgili yaptığı açıklamada vakalarda büyük patlamalar gözlemlenen bu ülkeleri durumun ciddiyeti bakımından uyarıda bulundu. Önümüzdeki günlerde ise günlük vakaların 1 milyonu aşacağını öngördüklerini ve bu durumun kaçınılmaz olduğunu ifade etti. İşte DSÖ'den gelen son dakika açıklamasının detayları…

DSÖ'DEN KORKUTAN AÇIKLAMA: "AVRUPA'DA VAKALAR PATLAMA YAPTI"

Dünya genelinde son aylarda corona virüsü vaka sayılarının ciddi oranda bir artış yaşadığı gözlemlenirken bu durumla karşı karşıya kalan Avrupa Ülkelerine uyarı Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. DSÖ Bölge Direktörü Hans Kluge, ölüm oranlarındaki artışa da dikkat çekerek o ülkeleri uyardı…