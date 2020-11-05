DSÖ'den son dakika corona virüs uyarısı: O ülkelerde vaka alarmı!

Son dakika haberler… Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınında son dönemde özellikle Avrupa ülkelerinde durum giderek vahim bir hal alıyor. DSÖ'nün Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge konuyla ilgili yaptığı açıklamada vakalarda büyük patlamalar gözlemlenen bu ülkeleri durumun ciddiyeti bakımından uyarıda bulundu. Önümüzdeki günlerde ise günlük vakaların 1 milyonu aşacağını öngördüklerini ve bu durumun kaçınılmaz olduğunu ifade etti. İşte DSÖ'den gelen son dakika açıklamasının detayları…
Dünya genelinde son aylarda corona virüsü vaka sayılarının ciddi oranda bir artış yaşadığı gözlemlenirken bu durumla karşı karşıya kalan Avrupa Ülkelerine uyarı Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. DSÖ Bölge Direktörü Hans Kluge, ölüm oranlarındaki artışa da dikkat çekerek o ülkeleri uyardı…
VAKA SAYISINDA PATLAMA YAŞANIYOR!
Koronavirüs salgını tüm dünyada etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Avrupa ülkeleri artan vaka ve ölüm sayılarıyla beraber alarma geçmişti.
Kluge yaptığı açıklamada sadece vaka sayısında değil ölüm oranlarında da artış görüldüğüne dikkat çekerek durumun ciddiyeti konusunda Avrupa'yı bir kez daha uyardı.
Hürriyet'in hanerine göre; Yaz mevsiminde gerçekleşen ülkeler arası seyahatler, ekonomik sıkıntılar yüzünden gevşetilen kurallar ve okulların açılması gibi faktörler Avrupa ülkelerinde vaka sayılarının dikkat çekici seviyelerde artmasına sebep oldu.
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1196 artarak 239 bin 873'e yükseldi.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgilere göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 108 bin 946 artışla 9 milyon 805 bin 121'e ulaştı.
Yaşamını yitirenlerin sayısının 1196 artarak 239 bin 873'e ulaştığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 294 bini, toplam test sayısı ise 152 milyonu geçti.
Ülkede en çok vaka 988 bin 325 ile Teksas eyaletinde görülürken, bu eyaleti 952 bin 701 vakayla California ve 821 bin 123 vakayla Florida takip ediyor.