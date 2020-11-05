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Haberi: Corona virüs vaka sayısı durdurulamıyor! O ülke yeniden karantinaya giriyor!

'da artan corona virüs vaka sayısı sonrası haberi geldi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Cumartesi sabah 6'dan itibaren 3 hafta boyunca tüm ülke karantina altında olacak." dedi.  Yunanistan'ın toplam vaka sayısı 46 bin 892'ye ulaşırken ülkede 673 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 5.11.2020 15:46 Son Güncelleme: 5.11.2020 15:55 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Corona virüs vaka sayısı durdurulamıyor! O ülke yeniden karantinaya giriyor!

Avrupa'da koronavirüs (Covid-19) salgınında yaklaşık yedi ay sonra can kaybı rekoru kırıldı. Avrupa'daki bir çok ülke sokağa çıkma yasağı ilan etti. Başbakanı Kiriakos Miçotakis, tüm ülkede uygulanacak karantina tedbirlerini açıkladı.Başbakan Miçotakis açıklamasında 'Artan vaka sayıları karşısında geç kalmaktansa sert önlemler almayı tercih ettim.' ifadesini kullandı.

CUMARTESİ GÜNÜ UYGULANMAYA BAŞLANACAK

Yunanistan'da tüm ülkede geçerli olacak karantina uygulaması 7 Kasım Cumartesi günü başlayacak.

Son Dakika Haberi: Corona virüs vaka sayısı durdurulamıyor! O ülke yeniden karantinaya giriyor!

ülkedeki ilk karantina uygulamasını şubatta devreye sokmuştu ve mayıs ayında karantina kaldırılana kadar diğer Avrupa ülkelerine göre koronavirüs salgınında nispeten daha iyi durumda gözüküyordu.

Son Dakika Haberi: Corona virüs vaka sayısı durdurulamıyor! O ülke yeniden karantinaya giriyor!

YUNANİSTAN'DA SON DURUM

'ın toplam vaka sayısı 46 bin 892'ye ulaşırken ülkede 673 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Son Dakika Haberi: Corona virüs vaka sayısı durdurulamıyor! O ülke yeniden karantinaya giriyor!
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