Son Dakika Haberi: Corona virüs vaka sayısı durdurulamıyor! O ülke yeniden karantinaya giriyor!

Avrupa'da koronavirüs (Covid-19) salgınında yaklaşık yedi ay sonra can kaybı rekoru kırıldı. Avrupa'daki bir çok ülke sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, tüm ülkede uygulanacak karantina tedbirlerini açıkladı.Başbakan Miçotakis açıklamasında 'Artan vaka sayıları karşısında geç kalmaktansa sert önlemler almayı tercih ettim.' ifadesini kullandı.

CUMARTESİ GÜNÜ UYGULANMAYA BAŞLANACAK

Yunanistan'da tüm ülkede geçerli olacak karantina uygulaması 7 Kasım Cumartesi günü başlayacak.