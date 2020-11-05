Son dakika haberi! Haşim Thaçi Lahey'de gözaltında tutuluyor!

Kosova Özel Savcılığı, eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin Lahey'e getirilerek gözaltında tutulduğunu açıkladı. Thaçi, Lahey'deki Kosova Özel Savcılığının hazırladığı savaş suçları iddianamesinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine bugün görevinden istifa etmişti.

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve Kadi Veseli istifasından sonra Vjosa Osmani yeni Cumhurbaşkanı seçildi.

İSTİFA ETMİŞTİ

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi istifa ettiğini duyurdu. Haşim Thaçi'nin istifa nedeni, Kosova Özel Savcılığı tarafından hakkındaki iddianamenin kabul edilmesi olarak gösterildi.

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNDE İDDİANAME HAZIRLANMIŞTI

Uluslararası Ceza Mahkemesi Thaçi ve 9 eski asker hakkında soruşturma açılmış, savaş suçu işledikleri iddiasıyla iddianame hazırlanmıştı. Thaçi, iddianame kabul edilirse görevinden istifa edeceğini söylemişti.