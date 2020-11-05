Son dakika haberi: Kuş gribi geri döndü, yüz binerce tavuk itlaf edilecek

Dünya Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel bir pandemiye dönüşen koronavirüs salgınını konuşurken ve halen buna bir çözüm bulunamamışken tıp dünyasını adeta yıkan son dakika haberi bu kez Japonya'dan geldi. Yaygın olarka kuş gribi benzeri vakalarının görülmesi üzerine Japonya'nın Kagawa eyaletinde araştırmalar yoğunlaşırken korkulanın olduğu ve vakaların kuş gribi olduğu kesinleştirildi. İşte kovid etkisinin bir kabus gibi dünyanın üzerine çöktüğü günlerde gelen ve yayılıp yayılmayacağı konusunda endişe veren çarpıcı son dakika haberinin ayrıntıları;

ÇOK SAYIDA TAVUK TELEF OLDU

Japonya'da kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Kagawa'nın Seto İç Denizi'ne bakan Mitoyo şehrindeki bir tavuk çiftliğinde çok sayıda tavuk telef oldu.