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Son Dakika Haberi: Trump'ın ruhani danışmanından hararetli ayin: sonuçlarında Trump için zaferin sesini duyabiliyorum

Amerika seçimleri sona erdi ve sonuçları için oy sayım işlemleri devam ediyor. Tarihin en ilingç seçimine tanıklık eden 'de, yaşanan gerilimin yanı sıra dikkat çekici görüntüler de ortaya çıkıyor. Başkan'ı 'ın ruhani danışmanı Paula White-Cain, Trump'ın yeniden seçilmesini desteklemek için hararetli bir dua ayinine liderlik etti. Özellikle "Trump'tan seçimi çalmaya çalışan şeytani konfederasyonları" hedef alıyor. İşte, ABD seçim sonuçları sürecinde oy sayma işlemleri devam ederken çekilen o ilginç görüntüler...

Giriş Tarihi: 5.11.2020 12:07 Son Güncelleme: 5.11.2020 12:14 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Trump'ın ruhani danışmanından hararetli ayin: ABD seçim sonuçlarında Trump için zaferin sesini duyabiliyorum

Başkanık seçimleri önceki gün tamamlandı ancak oy sayma işlemlerinin çok daha uzun süreceği yaşanan aksamalar ve itirazlardan anlaşılıyor. Bu da ABD sonuçları için dünyanın daha fazla beklemesi gerektiği anlamına geliyor. Siyasi alanda yaşanan gerilim ve sokaklardaki hareketliliğin yanında, ABD'deki din adamları da sürece dahil oluyor. Bunlardan biri de Paula White-Cain... Trump'ın ruhani danışmanı, yaptığı ilginç ayin ile dünya gündemine oturdu.

SON DAKİKA: TRUMP'I DESTEKLEMEK İÇİN DUA AYİNİ

ABD Başkanı 'ın ruhani danışmanı Paula White-Cain, ABD Başkanı'nın yeniden seçilmesi için dua ayini düzenledi. Donald Trump'ın ruhani danışmanı Paula White-Cain, ABD Başkanı'nın yeniden seçilme çabalarını desteklemek için Tanrı'ya yalvaran bir dua ayinine liderlik etti.

Son Dakika Haberi: Trump'ın ruhani danışmanından hararetli ayin: ABD seçim sonuçlarında Trump için zaferin sesini duyabiliyorum

Paula White-Cain, duasında özellikle, "Trump'tan seçimi çalmaya çalışan şeytani konfederasyonları" hedef aldı. Dinsel törenden görüntüler sosyal medyada geniş çapta yayıldı. Evanjelist isim, Beyaz Saray'ın İnanç ve Fırsat Girişimi'nin başına getirilmişti. Bu, bu durumun Kilise ile devletin ayrılığına aykırı olduğunu savunanların tepkisiyle karşılanmıştı.

Son Dakika Haberi: Trump'ın ruhani danışmanından hararetli ayin: ABD seçim sonuçlarında Trump için zaferin sesini duyabiliyorum

Paula Michelle White-Cain bir vaiz, yazar, televizyon uzmanı ve maddi refahın Tanrı'nın lütfunun bir işareti olduğunu varsayan tartışmalı bir dini inanç olan refah teolojisinin temsilcisi olarak tanınıyor. White, 'ın yönetiminde Evanjelik danışma kurulu başkanı oldu.

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Son Dakika Haberi: Trump'ın ruhani danışmanından hararetli ayin: ABD seçim sonuçlarında Trump için zaferin sesini duyabiliyorum
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