Son Dakika Haberi: Trump'ın ruhani danışmanından hararetli ayin: ABD seçim sonuçlarında Trump için zaferin sesini duyabiliyorum

ABD Başkanık seçimleri önceki gün tamamlandı ancak oy sayma işlemlerinin çok daha uzun süreceği yaşanan aksamalar ve itirazlardan anlaşılıyor. Bu da ABD seçim sonuçları için dünyanın daha fazla beklemesi gerektiği anlamına geliyor. Siyasi alanda yaşanan gerilim ve sokaklardaki hareketliliğin yanında, ABD'deki din adamları da sürece dahil oluyor. Bunlardan biri de Paula White-Cain... Trump'ın ruhani danışmanı, yaptığı ilginç ayin ile dünya gündemine oturdu.

SON DAKİKA: TRUMP'I DESTEKLEMEK İÇİN DUA AYİNİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın ruhani danışmanı Paula White-Cain, ABD Başkanı'nın yeniden seçilmesi için dua ayini düzenledi. Donald Trump'ın ruhani danışmanı Paula White-Cain, ABD Başkanı'nın yeniden seçilme çabalarını desteklemek için Tanrı'ya yalvaran bir dua ayinine liderlik etti.