Son dakika: Haberler peş peşe geldi! Ülke şokta: Kabine karantinada...

Başbakan Frederiksen'in, 30 Ekim cuma günü Adalet Bakanı Haekkerup ile yaptığı toplantının ardından, bakanın Kovid-19 semptomları gösterdiği, testinin de pozitif çıktığı belirlendi. Başbakan'ın, bunun üzerine dün sabah itibariyle evinde karantinaya girdiği açıklandı. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Başbakan Frederiksen'in, herhangi bir semptom göstermemesine rağmen acil olarak Kovid-19 testi yaptıracağı ve bunun sonucu gelene kadar kendini gönüllü olarak karantinaya aldığı bildirildi.