Son dakika: Haberler peş peşe geldi! Ülke şokta: Kabine karantinada...

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Adalet Bakanı Nick Haekkerup'un Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine kendini karantinaya aldığını açıkladı.
Frederiksen'in yanı sıra, 13 bakanın da kendilerini koronavirüs karantinasına aldıkları açıklandı.Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Adalet Bakanı Nick Haekkerup'un Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine kendini karantinaya aldığını açıkladı.
Frederiksen'in yanı sıra, 13 bakanın da kendilerini koronavirüs karantinasına aldıkları açıklandı.
Başbakan Frederiksen'in, 30 Ekim cuma günü Adalet Bakanı Haekkerup ile yaptığı toplantının ardından, bakanın Kovid-19 semptomları gösterdiği, testinin de pozitif çıktığı belirlendi. Başbakan'ın, bunun üzerine dün sabah itibariyle evinde karantinaya girdiği açıklandı. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Başbakan Frederiksen'in, herhangi bir semptom göstermemesine rağmen acil olarak Kovid-19 testi yaptıracağı ve bunun sonucu gelene kadar kendini gönüllü olarak karantinaya aldığı bildirildi.
Adalet Bakanı Haekkerup ile toplantı yapan Dışişleri Bakanı, Sosyal ve İçişleri Bakanı, Savunma Bakanı, Kültür ve Kilise Bakanı ile Savunma Bakanı'nın da, test sonuçları belli olana kadar kendilerini karantinaya aldıkları vurgulandı. Danimarka hükümetinde karantinaya giren Başbakan ve 13 bakanın yanı sıra, Muhafazakar Parti lideri Sören Pape Poulsen de önceki gün koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.