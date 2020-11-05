SON DAKİKA HABERLERİ | ABD'de sokaklarında seçim gerilimi: Kadın protestocu polisin yüzüne tükürdü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarihinin en çalkantılı başkanlık seçimlerinden birini geçiriyor. Başkanlık seçimlerinin tamamlanmasının üzerinden bir gün geçmesine rağmen kazananın belli olmaması ve ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve destekçilerini kızdırdı.Trump'ın dün yaptığı açıklamada, seçimde usulsüzlük yapıldığını ileri sürerek "oy sayımını durdurun" çağrısında bulunması ve seçim sonuçlarına avukatlarla müdahale edebileceklerini söylemesi üzerine bir çok kentte tansiyon yükseldi.

OYLAR SAYILMALI PROTESTOYA DÖNÜŞTÜ

Kritik seçimi önde götüren Demokrat aday Joe Biden'ın destekçileri ise Trump'ın açıklamalarına karşı "Her oy sayılmalı" çağrısını yaparak sokaklara çıktı. Dün gece Washington DC, New York, Los Angeles, Arizona, Minneapolis, Chicago, Pensilvanya, Detroit, Baltimore ve Portland'da başlayan gösterilerde Trump karşıtları polisle çatıştı.