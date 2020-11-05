Son dakika haberleri: Trump'ın ruhani danışmanı White-Cain'ten seçim ayini

ABD Başkanı Donald Trump'ın ruhani danışmanı Paula White-Cain, ABD Başkanı'nın yeniden seçilme çabalarını desteklemek için bir dua ayinine liderlik etti. Paula White-Cain, duasında özellikle, "Trump'tan seçimi çalmaya çalışan şeytani konfederasyonları" hedef aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibi ABD Başkanlık seçimini kazanmak için dua zinciri başlattı | Video

Dinsel törenden görüntüler sosyal medyada geniş çapta yayıldı. Evanjelist isim, Beyaz Saray'ın İnanç ve Fırsat Girişimi'nin başına getirilmiş, bu durumun kilise ile devletin ayrılığına aykırı olduğunu savunanların tepkisiyle karşılanmıştı.

ABD seçimlerinden son dakika: Tüm dünyanın gözü ABD seçim sonuçlarında! Donald Trump'tan flaş açıklama geldi...

Son Dakika: ABD seçim sonuçları sonrası kaos! Seçim merkezine şüpheli kutular getirildi… Trump'ın oyları yakıldı mı?