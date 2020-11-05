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Son dakika haberleri: Trump'ın ruhani danışmanı White-Cain'ten ayini

ABD başkanlık seçimi devam ederken, gelen son dakika haberine göre Trump'ın ruhani danışmanı olan Puala White-Cain, Trump için ayin düzenledi. ABD Başkanı 'ın ruhani danışmanı  White-Cain, ABD Başkanı'nın yeniden seçilmesi için dua ayini düzenledi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler gündem oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 5.11.2020 11:42 Son Güncelleme: 5.11.2020 11:50 ABONE OL
Son dakika haberleri: Trump'ın ruhani danışmanı White-Cain'ten seçim ayini

ABD Başkanı Donald Trump'ın ruhani danışmanı Paula White-Cain, ABD Başkanı'nın yeniden seçilme çabalarını desteklemek için bir dua ayinine liderlik etti. Paula White-Cain, duasında özellikle, "Trump'tan seçimi çalmaya çalışan şeytani konfederasyonları" hedef aldı.

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Dinsel törenden görüntüler sosyal medyada geniş çapta yayıldı. Evanjelist isim, Beyaz Saray'ın İnanç ve Fırsat Girişimi'nin başına getirilmiş, bu durumun kilise ile devletin ayrılığına aykırı olduğunu savunanların tepkisiyle karşılanmıştı.

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Son dakika haberleri: Trump'ın ruhani danışmanı White-Cain'ten seçim ayini
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