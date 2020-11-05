Son dakika: ABD'de Demokrat aday Joe Biden'dan yeni açıklama! Kazanan ben olacağım

Cumhuryetçi mevcut Başkan Donald Trump ile kıyasıya bir seçim yarışına giren Demokrat aday Joe Biden geriden gelip öne geçtiği seçimler hakkında son dakika açıklamalarında bulundu.

Joe Biden'ın açıklamaları kısa sürdü. Biden, "Seçmenlerden başka hiç kimse ABD Başkanını seçmez. Demokrasi biraz sabır gerektiriyor. 240 yıllık seçim sistemimizle birlikte sonuca götürecektir bizi" dedi.

Son dakika! Joe Biden: "Herkes sakin olsun, kazanan ben olacağım" | Video

Biden ayrıca "Artık seçimler bittiğinde ben kazanmış olacağım. Herkesin sakin olmasını istiyorum. Çok yakında belli olacak. Tanrı hepinizi korusun." diye ekledi.