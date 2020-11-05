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Son dakika: 'da Hashim Thaçi'nin istifasının ardından yeni gelişme!

Son dakika haberi , Kosova Özel Savcılığı tarafından hakkındaki iddianamenin kabul edilmesi üzerine görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve Kadi Veseli istifasından sonra Vjosa Osmani yeni Cumhurbaşkanı seçildi.

DHA
Giriş Tarihi: 5.11.2020 15:11 Son Güncelleme: 5.11.2020 15:21 ABONE OL
Son dakika: Kosova'da Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin istifasının ardından yeni gelişme!

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve Kadi Veseli istifasından sonra Vjosa Osmani yeni Cumhurbaşkanı seçildi.

İSTİFA ETMİŞTİ

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi istifa ettiğini duyurdu. Haşim Thaçi'nin istifa nedeni, Kosova Özel Savcılığı tarafından hakkındaki iddianamenin kabul edilmesi olarak gösterildi.

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNDE İDDİANAME HAZIRLANMIŞTI

Uluslararası Ceza Mahkemesi Thaçi ve 9 eski asker hakkında soruşturma açılmış, savaş suçu işledikleri iddiasıyla iddianame hazırlanmıştı. Thaçi, iddianame kabul edilirse görevinden istifa edeceğini söylemiştir.

SON DAKİKA: Kosova Cumhurbaşkanı istifa etti

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Son dakika: Kosova'da Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin istifasının ardından yeni gelişme!
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