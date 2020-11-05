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Son Dakika: Trump yeniden Başkanı seçilebilir! Amerika sonuçlarında bu senaryolar gerçekleşirse...

'de Perşembe sabahı ve için hala çekişmeli bir yarış var. ABD sonuçlarının belli olması için sadece 6 eyalet kaldı. Oylar gelmeye devam ettikçe, eski Başkan Yardımcısı , başkanlığı kazanmak için gereken 270 seçim barajına yaklaşıyor. Peki, Trump’ın yeniden başkan olabilmesi için hangi eyaletleri kazanması lazım? İşte, 2020 ABD başkanlık seçimlerinde son durum ve Trump ile Biden’ın kazanması gereken eyaletler…

Giriş Tarihi: 5.11.2020 14:08 Son Güncelleme: 5.11.2020 15:18 ABONE OL
Son Dakika: Trump yeniden ABD Başkanı seçilebilir! Amerika seçim sonuçlarında bu senaryolar gerçekleşirse...

Başkanlık sonuçları tarihte ilk defa bu kadar belirsizlik içerisinde geçiyor. Posta yoluyla kullanılan oylar nedeniyle yeni gelen oyların da sayılmasıyla, Trump ve Biden arasında yeni bir seçim sonucu gerilimi başladı. Trump'ın avukatları seçim sonrası oy sayımlarının durdurulması için çok sayıda dava açarken, Biden tüm oyların sayılmasını bekleyeceğini söyledi. Seçim sonucunu belirleyecek sadece 6 eyalet kaldı. Peki, bu 6 eylatten hangilerini Trump'ın kazanması gerekir?

Başkan , dün gece sayım işlemi devam etmesine ve henüz önde gittiğine dair somut sonuçlar ortada olmamasına rağmen zaferini ilan etti. Ayrıca rakibini de seçimlerde usulsüzlük yapmakla suçladı. Trump'ın attığı bir dizi mesaj, Twitter tarafından yanlış yönlendirici ve tartışmalı olarak etkilendi. Trump'ın oyların çalındığı yönündeki iddialarını destekleyecek bir kanıt bulunmuyor. Kurallara uygun şekilde kullanılmış milyonlarca oyun sayım işlemine devam ediliyor.

Son Dakika: Trump yeniden ABD Başkanı seçilebilir! Amerika seçim sonuçlarında bu senaryolar gerçekleşirse...

BBC tahminlerine göre, kısa bir süre önce Biden, Michigan'da da kazandı. medyasında yer alan haberlerde bir başka kritik eyalet olan Wisconsin'de de kazanmasının beklendiği belirtiliyor.

Buradaki sonuç da netleştikten sonra gözler Arizona, Nevada, Georgia ve Pennsylvania'dan gelen sonuçlara çevrilecek.

Son Dakika: Trump yeniden ABD Başkanı seçilebilir! Amerika seçim sonuçlarında bu senaryolar gerçekleşirse...

BBC'nin hesaplamalarına göre, Biden'ın Seçici Kurul'daki delege sayısı şu anda 243. Trump'ın ise 214. Başkanlığı kazanmak için gereken sihirli sayı 270.

Biden'ın ya da Trump, hangi senaryoların gerçekleşmesi halinde başkan seçilecek? BBC Kuzey Amerika muhabiri Anthony Zurcher'in analizi şöyle:

Son Dakika: Trump yeniden ABD Başkanı seçilebilir! Amerika seçim sonuçlarında bu senaryolar gerçekleşirse...

BİDEN'A KAZANDIRACAK SENARYOLAR
İşin özü, Biden'ın yarışı önde götürdüğü Arizona, Nevada ve Wisconsin'de kazanması 'ın da kapılarını açacak.

Bu üç eyaleti de aldığında 270 delegeye ulaşıyor.

Michigan'da Biden geride başladığı sayım sürecinde, Demokratların kalesi olarak bilinen Detroit şehrinden postayla gönderilen oyların açılmaya başlamasıyla birlikte öne geçti ve akşam saatlerinde yapılan hesaplamalarla da kazanacağı tahmin edilen eyaletler arasına eklendi.

Son Dakika: Trump yeniden ABD Başkanı seçilebilir! Amerika seçim sonuçlarında bu senaryolar gerçekleşirse...

Komşusu Wisconsin'de de başından beri eğilim Biden'ın lehine oldu. Cumhuriyetçilerin bu eyalette oyların yeniden sayılmasını talep etmesi bekleniyor.

Arizona'da postayla kullanılan oylar sayıldıkça Biden, aradaki farkı açıyor.

Nevada'da da iki aday arasındaki fark birkaç bin. Ancak, Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu günü kullanılan oyların sayımı tamamlandı ve geriye Biden destekçilerinin tercih ettiği düşünülen postayla gönderilen oylar kaldı.

Şu andaki görünüm itibarıyla, Biden'ın önündeki yol Trump'a kıyasla biraz daha az sıkıntılı görünüyor.

Son Dakika: Trump yeniden ABD Başkanı seçilebilir! Amerika seçim sonuçlarında bu senaryolar gerçekleşirse...

TRUMP'A KAZANDIRACAK SENARYOLAR
Benzer şekilde, Trump'ın da şu anda sayımda önde olduğu eyaletleri elinde tutması gerekiyor. Bu eyaletler Georgia ve Pennsylvania olarak sıralanıyor.

Trump'ın kazanmak için bu iki eyalete ek olarak, şu anda Biden'ın önde olduğu eyaletlerden en az birini de alması lazım.

Nevada'da yarış başa baş gidiyor. Trump'ın bu eyaleti kendine çevirmesi için az bir miktarda oya ihtiyacı var. Eğer günü gönderilen ancak seçimden sonra ulaşan oyların beklentinin aksine kendi lehine çıkması durumunda Başkan'ın yeniden seçilme umutları da artabilir.

Son Dakika: Trump yeniden ABD Başkanı seçilebilir! Amerika seçim sonuçlarında bu senaryolar gerçekleşirse...

Arizona da Trump'a dönme ihtimali olan bir diğer eyalet. Nevada'da olduğu gibi burada da postayla kullanılan oyların sayımı yapılıyor. Bu eyalette postayla oy kullanma alışkanlığı daha yaygın ve Demokratların da bu alanda açık bir üstünlüğü yokmuş gibi görünüyor. Arizona'da iki aday arasındaki fark Nevada'ya kıyasla çok daha fazla olsa da sayım yapıldıkça sonuçlarda daha büyük bir değişim olması bekleniyor.

Wisconsin ise kesinlikle Başkan'ın istemediği bir yöne doğru ilerliyor. Her ne kadar Trump kanadı bu eyaletten umutlu olsa da rakamlar bu umudu besleyecek düzeyde değil.

BİDEN'IN YEDEK PLANI
Trump'ın başkanlığına devam etmesi için Pennsylvania ve Georgia'daki üstünlüğünü koruması şart. Ancak bu eyaletlerdeki son durum rahat bir nefes almasını zorlaştırıyor. Georgia'da sayımı tamamlanması beklenen oyların büyük bir bölümü Atlanta civarında Demokratların kalesi olarak bilinen bölgelerde kullanılan oylar.

Pennsylvania'da da 1 milyondan fazla postayla kullanılmış oy sayılmayı bekliyor. Her ne kadar aradaki fark Trump lehine oldukça yüksek olsa da Wisconsin ve Michigan'da ibrenin Biden'a dönmesine neden olan trendler burada da kendisini gösterebilir.

Biden'ın Pennsylvania'yı kazanması halinde, hem Arizona'yı hem de Nevada'yı kaybetse bile yine de başkan seçiliyor. Biden, Demokratların Georgia'yı alması halinde, Arizona ve Nevada'dan herhangi birini kazanırsa yine başkan olabiliyor. Eğer bu senaryoda iki eyaleti de kaybederse o zaman Seçici Kurul'da her iki aday da 269 delege kazanmış oluyor ve başkanı Temsilciler Meclisi seçiyor.

Özetle, Trump'ın aksine Biden'ı 'a taşıyacak formüller çok daha fazla ve çeşitli.

Son Dakika: Trump yeniden ABD Başkanı seçilebilir! Amerika seçim sonuçlarında bu senaryolar gerçekleşirse...

İŞ MAHKEMEYE GİDEBİLİR

nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın kabus senaryosu gerçekleşiyor gibi görünüyor.

Buna göre, Biden'ın kazanma ihtimalinin ufukta belrmesiyle birlikte Trump'ın da seçimde usulsuzlük iddiaları atması ve bunu kanıtlayacak hiçbir bulgu ortaya koymaması.

Bu, aynı zamanda tansiyonu yükseltecek ve uzun sürecek bir hukuki mücadele başlatacak bir denklem.

Trump kampanyası halihazırda Michigan, Wisconsin ve Georgia'da sayım işlemine çeşitli gerekçelerle itirazda bulundu.

Kesin sonuçların netleşmesinin zaman alması beklenirken, seçim gecesi 'nin ne kadar kutuplaşmış bir ülkeye dönüştüğünü de gösterdi. Seçmenlerin Trump'tan kurtulmaya çalışmadıkları ya da yaptıklarına büyük bir destek vermedikleri görüldü.

Aksine, safların daha da sıklaştığı anlaşıldı ve bu siyasi mücadele seçimlerin de ötesine geçecek gibi duruyor. Kaynak: BBC Türkçe

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Son Dakika: Trump yeniden ABD Başkanı seçilebilir! Amerika seçim sonuçlarında bu senaryolar gerçekleşirse...
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