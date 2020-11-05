Son Dakika: Trump yeniden ABD Başkanı seçilebilir! Amerika seçim sonuçlarında bu senaryolar gerçekleşirse...

Arizona da Trump'a dönme ihtimali olan bir diğer eyalet. Nevada'da olduğu gibi burada da postayla kullanılan oyların sayımı yapılıyor. Bu eyalette postayla oy kullanma alışkanlığı daha yaygın ve Demokratların da bu alanda açık bir üstünlüğü yokmuş gibi görünüyor. Arizona'da iki aday arasındaki fark Nevada'ya kıyasla çok daha fazla olsa da sayım yapıldıkça sonuçlarda daha büyük bir değişim olması bekleniyor.

Wisconsin ise kesinlikle Başkan'ın istemediği bir yöne doğru ilerliyor. Her ne kadar Trump kanadı bu eyaletten umutlu olsa da rakamlar bu umudu besleyecek düzeyde değil.

BİDEN'IN YEDEK PLANI

Trump'ın başkanlığına devam etmesi için Pennsylvania ve Georgia'daki üstünlüğünü koruması şart. Ancak bu eyaletlerdeki son durum rahat bir nefes almasını zorlaştırıyor. Georgia'da sayımı tamamlanması beklenen oyların büyük bir bölümü Atlanta civarında Demokratların kalesi olarak bilinen bölgelerde kullanılan oylar.

Pennsylvania'da da 1 milyondan fazla postayla kullanılmış oy sayılmayı bekliyor. Her ne kadar aradaki fark Trump lehine oldukça yüksek olsa da Wisconsin ve Michigan'da ibrenin Biden'a dönmesine neden olan trendler burada da kendisini gösterebilir.

Biden'ın Pennsylvania'yı kazanması halinde, hem Arizona'yı hem de Nevada'yı kaybetse bile yine de başkan seçiliyor. Biden, Demokratların Georgia'yı alması halinde, Arizona ve Nevada'dan herhangi birini kazanırsa yine başkan olabiliyor. Eğer bu senaryoda iki eyaleti de kaybederse o zaman Seçici Kurul'da her iki aday da 269 delege kazanmış oluyor ve başkanı Temsilciler Meclisi seçiyor.

Özetle, Trump'ın aksine Biden'ı Beyaz Saray'a taşıyacak formüller çok daha fazla ve çeşitli.