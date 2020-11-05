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: 'daki terör saldırısında 3 kişiyi kurtarmışlardı! İki Türk genci Avrupa'da kahraman ilan edildi

haberi: ’daki terör saldırısında canlarını hiçe sayarak yaralıların yardımına koşan iki Türk gencini Avrupa basını kahraman ilan eti. Alman Bild gazetesi başyazısında “İyi dünyanın elçileri” dedi. Ülkenin en çok satan gazetesi Krone, Gültekin ve Özen'in fotoğraflarını vererek "Bu adamlar artık kahramanlar olarak görülüyor" başlığını kullandı. Haberde, iki gencin fedakarlığı sayesinde yaralı polis ve bir kadının hayatının kurtulduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca ikilinin terörün daha fazla kurban almasını önlediği kaydedildi.

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Giriş Tarihi: 5.11.2020 07:15 Son Güncelleme: 5.11.2020 07:20 ABONE OL
Son dakika: Viyana'daki terör saldırısında 3 kişiyi kurtarmışlardı! İki Türk genci Avrupa'da kahraman ilan edildi

haberi... 'nın başkenti 'da önceki gün yaşanan terör saldırısında yaralanan ve Mikail Özen, canlarını hiçe sayarak diğer yaralıların yardımına koştu. Vurulan bir polis memurunu da ambulansa taşıyarak hayatını kurtaran iki Türk kahraman Avrupa'nın ilgi odağı oldu.

Avusturya'nın önemli gazetelerinden Kurier, "Viyana terör saldırısının 3 kahramanı" başlıklı haberinde, iki Türk'ün "kurşun yağmuruna" rağmen insanlara yardımcı olmaktan bir an bile tereddüt etmediklerini yazdı. Ülkenin en çok satan gazetesi Krone, Gültekin ve Özen'in fotoğraflarını vererek "Bu adamlar artık kahramanlar olarak görülüyor" başlığını kullandı. Haberde, iki gencin fedakarlığı sayesinde yaralı polis ve bir kadının hayatının kurtulduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca ikilinin terörün daha fazla kurban almasını önlediği kaydedildi.

Son dakika: Viyana'daki terör saldırısında 3 kişiyi kurtarmışlardı! İki Türk genci Avrupa'da kahraman ilan edildi

Plus24 kanalı da Özen'in açıklamalarının yer aldığı görüntüleri, " saldırısının kahramanları" başlığı ile sosyal medyada paylaştı. Paylaşım kısa zamanda binlerce kez izlenirken övgü dolu yorumlar yapıldı.

"İYİ DÜNYANIN ELÇİLERİ. MÜKEMMEL İNSANLAR"

Avrupa basınında geniş yankı uyandıran ikili hakkında Alman Bild'in başyazısında da teşekkür ifadelerine yer verildi. Gazetenin başyazarı Franz Josef Wagner, "Bir iyi bir de kötü dünya var. İki Türkiye kökenli genç, iyi dünyanın elçileri. Mükemmel insanlar" dedi. Alman ZDF kanalı ise Gültekin ve Özen'in cesur tutumunu okuyucularıyla paylaştı. İngiliz BBC de "Viyana saldırısında acil yardımda bulunan 3 kişi övgüyü hak etti" başlığını kullandı.

Son dakika: Viyana'daki terör saldırısında 3 kişiyi kurtarmışlardı! İki Türk genci Avrupa'da kahraman ilan edildi

'nın başkenti 'da önceki gün gerçekleşen terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın faili emniyet güçlerince etkisiz hale getirilmişti.

Son dakika: Viyana'daki terör saldırısında 3 kişiyi kurtarmışlardı! İki Türk genci Avrupa'da kahraman ilan edildi

İki Türk kahramanın yaptıklarını övmek yerine sosyal medyada linç kampanyası yürütenler de oldu. Mikail Özen, "O an ırk, din ayrımı yapmadan insanlık adına yardım etmeye çalıştık" dedi. Saldırıda hafif yaralanan ise, "Ölseydim bizi linç etmeye çalışanlar ne derdi acaba" dedi.

Son dakika: Viyana'daki terör saldırısında 3 kişiyi kurtarmışlardı! İki Türk genci Avrupa'da kahraman ilan edildi

Bu arada istihbaratının, Fejzulai Kujtim isimli teröristin saldırı öncesinde Slovakya'dan mermi satın alma girişiminde bulunduğundan habedar olduğu ancak bu bilgiyi savcılığa iletmediği ortaya çıktı.

Son dakika: Viyana'daki terör saldırısında 3 kişiyi kurtarmışlardı! İki Türk genci Avrupa'da kahraman ilan edildi

Saldırıyı gerçekleştiren vatandaşı Fejzulai Kujtim isimli DEAŞ üyesi teröristin, 2018'de Türkiye'de yakalandıktan sonra Avusturya'ya iade edildiği, bu ülkede 22 ay hapis cezasına çarptırılmasına rağmen 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra şartlı tahliye edildiği ortaya çıktı.

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Son dakika: Viyana'daki terör saldırısında 3 kişiyi kurtarmışlardı! İki Türk genci Avrupa'da kahraman ilan edildi
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