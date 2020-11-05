Son dakika: Viyana'daki terör saldırısında 3 kişiyi kurtarmışlardı! İki Türk genci Avrupa'da kahraman ilan edildi

Son dakika haberi... Avusturya'nın başkenti Viyana'da önceki gün yaşanan terör saldırısında yaralanan Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen, canlarını hiçe sayarak diğer yaralıların yardımına koştu. Vurulan bir polis memurunu da ambulansa taşıyarak hayatını kurtaran iki Türk kahraman Avrupa'nın ilgi odağı oldu.

Avusturya'nın önemli gazetelerinden Kurier, "Viyana terör saldırısının 3 kahramanı" başlıklı haberinde, iki Türk'ün "kurşun yağmuruna" rağmen insanlara yardımcı olmaktan bir an bile tereddüt etmediklerini yazdı. Ülkenin en çok satan gazetesi Krone, Gültekin ve Özen'in fotoğraflarını vererek "Bu adamlar artık kahramanlar olarak görülüyor" başlığını kullandı. Haberde, iki gencin fedakarlığı sayesinde yaralı polis ve bir kadının hayatının kurtulduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca ikilinin terörün daha fazla kurban almasını önlediği kaydedildi.