‘Zaferle döneceğim’

Koluna taktığı Türk bayrağı peçiyle eğitim veren İlahi İslamov, Karabağ savaşı başladıktan sonra gönüllü olarak Azerbaycan ordusuna katılmış. Türkiye halkını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiği için Türk bayrağı peçini kullandığını söyleyen İslamov, "Ben profesyonel askerim. 2013'te ordudan ayrılıp Almanya'ya gitmiştim. Karabağ operasyonu başlayınca gönüllü olarak geri geldim. Şu anda Ermenistan işgalinde bulunan Laçin'de doğdum. Annemin kucağında kaçmışım. Bugün zaferle gireceğim. Bu gün için geri döndüm" dedi.