30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşam

Japonya'nın İzumi şehrinde bir ailenin 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşadığı belirlendi. Komşularının şikayeti üzerine denetlemeye giden sağlık yetkilileri, tek katlı evde raf, masa aralarında, lavabo, sandalye altlarında yaşayan köpeklerin zayıf vücutlarını ve parazitli ortamını gözlemledi. Köpeklerin kendi pisliklerini tüketmeleri sebebiyle parazitlendikleri anlaşıldı. Hayvanseverler vakfı Doubutsu Kikin yöneticisi Sagami Kunihisa, "Tüm zemin köpeklerle doluydu ve zeminde görebileceğiniz her yer dışkıyla kaplıydı" dedi. Olayın "bariz bir hayvan istismarı" olduğu belirtilirken aile köpekleri vakfa teslim etmeyi kabul etti. Ailenin 30-40 yıl önce sahipsiz bir köpeği teslim aldıkları, bu köpeğin zamanla ürediği kaydedildi.