ABD'deki başkanlık seçiminde Trump sonuçları kabul etmezse ne olur? İşte ABD seçiminden son dakika gelişmeleri

ABD'de Başkanlık seçiminde nefes nefese bir yarış var. Tüm bu süreç dünyanın gözü önünde cereyan ederken Trump ve Biden iki rakip farklı söylemlerle vatandaşların karşısına çıkıyor. Biden "sakin" olun derken Trump "seçimde hile var" diyor.

Bu durum bazı odaklar tarafından "ABD'de demokrasiye darbe mi var?" sorusunu gündeme getirirdi.

Bu önemli konu A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında analiz edildi.

ABD'deki başkanlık seçiminde demokrasiye darbe mi var? Trump sonuçları kabul etmezse sonuç ne olur? | Video

ABD'DE DEMOKRASİYE DARBE Mİ VAR?

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, "ABD kötü bir seçim sınavı verdi demokrasi adına bu yaşananalar çok üzücü. Seçimlere 'hile' karıştı! Bunu başkanın (Trump) iddia etmesi çok serf ifadelerle… AB'den endişeliyiz açıklaması falan… ABD'nin başka ülkelere demokrasi dersi verecek durumu kalmadı. Böyle bir tablo yaşıyoruz. Ama sonuçta sandıkta ABD halkı iradesini ortaya koymuştur. Ve öyle gözüküyor ki Biden'ın başkanlığı bugün yarın olmasa bile önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacaktır." dedi.

"ABD KAOSA SÜRÜKLENİR YOKSA…"

"Trump'ın bu durum karşısında tavrı ne olur?" sorusunu yanıtlayan Kumbaroğlu, "Yargı süreci sonuçlanır sonuçlanmaz daha fazla bunun bekletilebileceği kanısında değilim. Dolayısıyla olacaktır. Hatta işte (Trump) bir sonraki seçimlere yönelik bir açıklama hazırladığı söyleniyor. Yani buna daha fazla tutunması mümkün değil. ABD kaosa sürüklenir yoksa… Buna CIA ne de gizli servis." açıklamasını yaptı.