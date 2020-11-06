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başa döndü! Corona virüs tedbirleri kapsamında o ülkelerin vatandaşlarına Çin'e giriş yasağı

, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tekrar artışa geçmesinin ardından 8 ülkeden vatandaşların ülkeye girişini geçici olarak yasakladı.

AA
Giriş Tarihi: 6.11.2020 12:32 Son Güncelleme: 6.11.2020 12:37 ABONE OL
Çin başa döndü! Corona virüs tedbirleri kapsamında o ülkelerin vatandaşlarına Çin'e giriş yasağı

Çin, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tekrar artışa geçmesinin ardından 8 ülkeden vatandaşların ülkeye girişini geçici olarak yasakladı.

Çin'in, Rusya, Fransa, İtalya, İngiltere, Belçika, Filipinler, Hindistan ve Bangladeş'deki misyonları, bu ülkelerden Çin vatandaşları haricinde girişlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

8 ÜLKE VATANDAŞLARINA GİRİŞ YASAĞI

Çin'in Kovid-19 vakalarının artışa geçtiği 8 ülke için getirdiği giriş yasağıyla yurt dışından yeni enfeksiyon taşınmasını önlemeyi amaçladığı belirtiliyor.

Giriş yasağının Çin'de oturum izni ve vizesi bulunanları da kapsadığı ancak bu ülkelerin Çin'ndeki diplomatlarının kapsam dışında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 30'u yurt dışı kaynaklı, 36 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Nüfusu 1,4 milyarı aşan ülkede, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 151'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 98 kişi iyileşti.

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Çin başa döndü! Corona virüs tedbirleri kapsamında o ülkelerin vatandaşlarına Çin'e giriş yasağı
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