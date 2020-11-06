Dünyayı dehşete düşüren son dakika haberi: Koronavirüs yine mutasyona uğradı, 17 milyon vizon öldürülecek...

Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Danimarka'nın kuzey Jutland bölgesindeki vizon çiftliklerinde ve Avrupa'nın diğer bölgelerinde birkaç aydır yeni tip koronavirüs salgınları ortaya çıkıyor. Ancak, dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi olan Danimarka'da vakalar hızla yayılıyor.

Bunun sonucunda ise virüs vizonlarda mutasyona uğrayarak daha güçlü bir yeni tip koronavirüs ortaya çıktı. Yetkililer insanlara geçebilen virüs nedeniyle 12 kişinin enfekte olduğunu açıkladı.

POTANSİYEL AŞILARI ETKİSİZ HALE GETİREBİLİR

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yaptığı basın toplantısında durumu çok ciddi olarak niteleyerek, mutasyona uğramış virüsün vücudun antikor oluşturma yeteneğini zayıflattığını ve Covid-19 için geliştirilmekte olan mevcut aşıları potansiyel olarak etkisiz hale getirdiğini açıkladı.