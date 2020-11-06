Dünyadan Kovid gelişmeleri Avrupa’da ikini karantina

Toplam vaka sayısı 48 milyon 438 bini geçti. 34 milyon 674 bin 519 kişi sağlığına kavuştu.
İngiltere:
Bir aylık sokağa çıkma kısıtlamaları başladı.
İtalya:
Gece sokağa çıkma yasakları devrede.
Yunanistan:
3 hafta genel karantina ilan edildi, dışarı SMS'le alınan izinle çıkılacak.
Fransa:
Sağlık alanındaki OHAL 16 Şubat'a kadar uzatıldı.
Rusya:
Moskova'da okul tatili yeniden uzatıldı.
İsrail:
Hapishanelerde Kovid-19 tespit edilen Filistinli tutuklu sayısı 121'e yükseldi.
Afrika:
Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 44 bini aştı.
Suudi Arabistan:
8 ay sonra Kabe'de ilk tavaf.
Kamboçya:
Başbakan Hun Sen ve 3 Bakan, ülkeyi ziyaret eden Macaristan Dışişleri bakanı Peter Szijjarto'nun pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı.
İran:
406 kişi daha öldü.