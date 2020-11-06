Dünyadan Kovid gelişmeleri Avrupa’da ikini karantina

Toplam vaka sayısı 48 milyon 438 bini geçti. 34 milyon 674 bin 519 kişi sağlığına kavuştu.Bir aylık sokağa çıkma kısıtlamaları başladı.Gece sokağa çıkma yasakları devrede.3 hafta genel karantina ilan edildi, dışarı SMS'le alınan izinle çıkılacak.Sağlık alanındaki OHAL 16 Şubat'a kadar uzatıldı.Moskova'da okul tatili yeniden uzatıldı.Hapishanelerde Kovid-19 tespit edilen Filistinli tutuklu sayısı 121'e yükseldi.Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 44 bini aştı.8 ay sonra Kabe'de ilk tavaf.Başbakan Hun Sen ve 3 Bakan, ülkeyi ziyaret eden Macaristan Dışişleri bakanı Peter Szijjarto'nun pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı.406 kişi daha öldü.