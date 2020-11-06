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Dünyadan Kovid gelişmeleri Avrupa’da ikini karantina

Giriş Tarihi: 6.11.2020 ABONE OL
Dünyadan Kovid gelişmeleri Avrupa’da ikini karantina
Toplam vaka sayısı 48 milyon 438 bini geçti. 34 milyon 674 bin 519 kişi sağlığına kavuştu.
İngiltere: Bir aylık sokağa çıkma kısıtlamaları başladı.
İtalya: Gece sokağa çıkma yasakları devrede.
Yunanistan: 3 hafta genel karantina ilan edildi, dışarı SMS'le alınan izinle çıkılacak.
Fransa: Sağlık alanındaki OHAL 16 Şubat'a kadar uzatıldı.
Rusya: Moskova'da okul tatili yeniden uzatıldı.
İsrail: Hapishanelerde Kovid-19 tespit edilen Filistinli tutuklu sayısı 121'e yükseldi.
Afrika: Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 44 bini aştı.
Suudi Arabistan: 8 ay sonra Kabe'de ilk tavaf.
Kamboçya: Başbakan Hun Sen ve 3 Bakan, ülkeyi ziyaret eden Macaristan Dışişleri bakanı Peter Szijjarto'nun pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı.
İran: 406 kişi daha öldü.
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Dünyadan Kovid gelişmeleri Avrupa’da ikini karantina
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