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Dünyayı kurtarmanın yolu

Giriş Tarihi: 6.11.2020 ABONE OL
Dünyayı kurtarmanın yolu köpekbalıkları
Uluslararası bir araştırma ekibi, büyük balıkları denizde bırakmanın, dünya atmosferine salınan karbondioksit miktarını azalttığını keşfetti. Araştırmacılar, köpekbalıkları gibi iri deniz hayvanlarının öldüğünde, yavaşça deniz dibine battığını ve içerdikleri karbonun çoğunu binlerce hatta milyonlarca yıl boyunca denizin dibinde depoladığını belirtti. Avustralya'daki James Cook Üniversitesi'nden ve makalenin yazarlarından Profesör David Mouillot da "Balıkçı tekneleri yakıt tüketerek sera gazı üretir. Ve artık balıkçılığın, normalde okyanusta depolanacak ek karbondioksiti de saldığını biliyoruz" dedi. Science Daily'nin aktardığına göre ton balığı, köpekbalıkları, uskumru ve kılıç balığı gibi büyük balıklar, yaklaşık yüzde 10 ila 15 oranında karbon içeriyor.
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Dünyayı kurtarmanın yolu köpekbalıkları
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