Ermenistan yasaklanan ‘beyaz fosfor mermisi’ ile saldırıyor

Ermenistanordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine uluslararası antlaşmalarla kullanılması yasaklanmış olan beyaz fosforlu top mermisi ile saldırmaya devam ediyor. Cephe hattında bulunan Terter şehrine önceki gün 4 adet 122 milimetrelik beyaz fosforlu top mermisi atıldı. Atılan top mermilerinden biri patladı, diğer üçü ise şans eseri patlamadı. Terter'e bağlı Eskipara Köyü'nde meyve bahçesine atılan top mermisi ise 4 kişilik uzman ekip tarafından imha edildi.SABAH'a konuşan Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı ANAMA Operasyon Müdürü Medet Mehmedov, "Ermenistan Azerbaycan topraklarına kullanılması yasak olan beyaz fosfor ve misket bombaları ile saldırıyor. Sadece Terter'de değil, Fuzuli'de, Gence'de, Ağcabedi'de, Berde'de benzer saldırılar yaptı. Bugüne kadar yüzlerce patlamamış top ve füze imha ettik. Ekiplerimizin titiz çalışması ile kimse zarar görmeden atılan mermileri imha etmeye devam ediyoruz" dedi.ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi Twitter Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un hesabını kapattı. Bayramov'un hesabının kapatılmasına, son zamanlarda Ermenistan ile yaşanan çatışmalarla ilgili bazı paylaşımlarının sebep olabileceği düşünülüyor.