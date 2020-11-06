Fin balinaları şarkı öğretiyor

Yeni bir araştırmaya göre, erkek Fin balinalarının seyahatleri esnasında yeni şarkılar öğrenerek bunları geri döndüklerinde tüm arkadaşlarına söylediği ortaya çıktı. Fin balinalarının sadece kendisinin grubuna ve bölgesine özgü tek bir nota kalıbıyla şarkı söylediği düşünülüyordu. Ancak bu teori, bir hidrofon ağı (sualtı mikrofonu) yardımıyla Fin balinası vokalizasyonlarını tespit eden ve nirengiyle balinaların konumlarını belirleyerek araştırmacılara farklı şarkı kalıplarının okyanus boyunca nasıl tekrarlandığının takibi için imkan tanıyan bir araştırmayla yeni bir boyut kazandı. Araştırmaya göre, Fin balinaların daha karmaşık şarkı kalıplarını, yerli balinalardan göç seyahatleri sırasında öğrenip arkadaşlarına da öğrettiği belirlendi.