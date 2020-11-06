Gözler beş eyalette

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminde düğüm çözülemedi. Sonuçların açıklanma süreci sürüyor. Demokrat Parti adayı Joe Biden, posta yolu ile gönderilen oylar ile öne geçti. Biden 253, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Başkan Donald Trump 214 delege sayısına ulaştı. 270 olan kazanacak. Tablo Biden'ın lehine dönmüş gibi gözükse de iki aday Beyaz Saray'a aynı uzaklıkta. Dünyanın kilitlendiği tarihi seçimde şu an oyların tamamının sayılmadığı 5 eyalet ile tartışmaların sürdüğü bazı eyaletler kaldı. Sayımların tamamlanmadığı eyaletlerde son durum şöyle:% 98 sayıldı, Trump 200 bin oy önde.% 96 sayıldı. Trump 76 bin önde.% 90 sayıldı. Trump önde.% 75'i sayıldı. Biden önde. Fark 8 bin.% 86 sayıldı. Biden önde. Fark 69 bin. 3 delegeli Alaska eyaletinde de sayım sürüyor. Muhtemelen en son burası açıklanacak. Ancak Trump ile Biden arasındaki fark çok yüksek. Trump'ın burayı aldığı kabul edilerek önde götürdüğü 3 eyaleti de alması gerekiyor. Ardından da Nevada'da Biden'ı geçerse 274'e ulaşarak koltuğunu koruyacak. Biden ise Wisconsin'deki durumunu koruyup 6 delegelik Nevada'yı da alırsa 270'e ulaşacak.Nevadalı yetkililer yeni veri akışını kesti. Öte yandan Arizona'da ise işler karıştı. Maricopa bölgesinde, Cumhuriyetçiler oy sayımının sürdüğü merkez dışında toplandı. Sayımlar durdu. AP'ye göre Biden burada kazandı, ama CNN ise Arizona'da seçimin hâlâ devam ettiğini gösteren griye döndü.Trump yönetimi sonuçları mahkemelere götürüyor. Cumhuriyetçiler; Wisconsin, Georgia, Pensilvanya, Michigan ve Nevada'da sayımı yargıya taşıdı. Trump'ın danışmanları, oylama sürecinde usulsüzlük yapıldığını ve seçimin kendilerinden çalındığını öne sürüyor. Bazı eyaletlerde sayımın durmasını, bazılarında yeniden sayım yapılmasını istiyorlar. Ancak Michigan ve Georgia'da başvuruları reddedildi. Trump yönetimi süreci ayrıca Yüksek Mahkeme'ye de götürmeyi planlıyor.Temsilciler Meclisi ve Senato seçimlerinin sonuçları çoğunlukla açıklandı ve çoğu değişmedi. Hangi aday kazanırsa kazansın, bölünmüş bir Kongre'ye liderlik edecek gibi görünüyor yeni başkan. Demokratlar, Cumhuriyetçilerden en az dört sandalye alarak Senato'nun kontrolünü ele geçirmeyi umuyorlardı. Ancak sadece bir sandalye elde ettiler. Temsilciler Meclisi'nde de Demokratların üstünlüğü değişmemiş görünüyor.Trump ve Biden destekçileri sokağa indi. Biden destekçileri New York ve Washington'da sayımın devam etmesini istedi. Trump destekçileri Philadelphia'da gösteri yaptı. Sandık başına gidilen gün 91 bin yeni Kovid vakası kaydedildi.