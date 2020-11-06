Gürcistan’da koronavirüs vaka sayısında rekora ulaştı

Gürcistan'da her geçen gün yüzlerce kişi koronavirüse yakalanıyor. Gürcistan hükümeti tarafından paylaşılan verilerde, koronavirüs salgınında ülke genelinde son 24 saatte 2 bin 775 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 51 bin 993'e ulaştığı belirtildi. Son 24 saatte virüs nedeniyle 22 kişinin hayatını kaybettiği aktarılarak, toplam can kaybının 423'e ulaştığı ifade edildi. Ayrıca, 3 bin 94 kişinin de virüs şüphesiyle karantina altında olduğu kaydedildi. Açıklamada, şimdiye kadar koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 37 bin 019'a ulaştığı duyuruldu. Gürcistan'da ilk defa olarak başkent Tiflis'te bir günde bin 44 yeni enfeksiyon tespit edilirken, son 24 saatte bölgelerdeki en yüksek koronavirüs enfeksiyonu oranları Imereti bölgesinde 526 ve Türkiye ile sınırda bulunan Acara Özerk Cumhuriyeti'nde 503 vaka kaydedildi.