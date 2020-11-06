İtalya'da 37 bin 809 kişi ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 37 bin 809 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgın başladığı şubat ayından beri en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Salgının başından bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 862 bin 681 oldu. Aktif Kovid-19 hasta sayısı 499 bin 118, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 515'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 446 artarak, 40 bin 638'e çıktı. Günlük ölü sayısı dünün (445) ardından bugün de 400'ün üzerinde kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı ise 10 bin 586 artarak, 322 bin 925 oldu.

Bu arada, artan aktif hasta sayısı nedeniyle özellikle kuzeydeki Torino kentinde hastane kapasitelerinin zorlanmaya başladığı ve bazı kilise ve yapılara yataklar konularak kapasitenin arttırılmaya çalışıldığı basına yansıdı.

YENİ KISITLAYICI TEDBİRLER BAŞLIYOR

Başbakan Giuseppe Conte'nin çarşamba günü duyurduğu yeni tedbirler de devreye girdi. Bugünden itibaren ülkede bir ay boyunca 22.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Ayrıca ülke sarı (orta riskli), turuncu (orta-yüksek), kırmızı (yüksek riskli) olmak üzere 3 risk kategorisine ayrıldı. Buna göre, yayılmanın yüksek olduğu kırmızı ve turuncu bölgelerde, acil durumlar haricinde seyahat yasağı, bölgeye giriş-çıkış yasağı uygulanacak, tüm restoranlar ve AVM'ler kapalı tutulacak, sadece gıda ürünleri satan yerler ile eczaneler açık kalacak.

Kırmızı ve turuncu kategori için geçerli olan seyahat yasağı, sarı kategorideki bölgeler için uygulanmayacak. Sarı kategoride de gece sokağa çıkma yasağının yanı sıra daha önce ülke geneli için alınan tedbirler uygulanmaya devam edecek.

Başbakan Conte, verilerin olumsuz seyrettiği Lombardiya, Piyemonte, Kalabriya ve Valle d'Aosta'nın kırmızı kategoriye, Sicilya ve Puglia'yı turuncu kategoriye, diğer 14 bölgeyi ise sarı kategoriye aldıklarını açıklamıştı.

İSPANYA

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 347 kişi ölürken, vaka sayısı da 22 bin 516 arttı.

Sağlık Bakanlığı, dün 1 milyon 306 bin 316 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 22 bin 516 artışla 1 milyon 328 bin 832 olarak güncelledi.

Kovid-19 kaynaklı ölümlerde son 24 saatte 347 artış olduğu kaydedildi.

Bakanlık, son 7 günde 1088 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 38 bin 833'e çıktığını duyurdu.

Kovid-19'dan dolayı 25 Ekim'den itibaren yürürlükte olan olağanüstü hal (OHAL) kapsamında ülke genelinde gece sokağa çıkmak yasaklanırken, yerel yönetimlerin aldıkları kararlarla mevcut durumda nüfusun yüzde 93'ünü etkileyecek (43,9 milyon kişi) şekilde serbest dolaşım kısıtlamaları uygulanıyor.

Yürürlükteki tedbirlerle günlük yeni vaka sayılarını azaltmayı hedefleyen sol koalisyon hükümeti, daha sert önlemler almadan önce mevcut uygulamaların sonuçlarını görmek için 2-3 hafta beklenmesi gerektiğini savunuyor.

PORTEKİZ'DE YENİ VAKA SAYISINDA REKOR

Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 52 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 550 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlamasından bu yana günlük yeni vakalardaki en yüksek rakam açıklanırken, ölü sayısında da şimdiye kadar tespit edilen en yüksek ikinci veri kaydedildi.

Toplam vaka sayısının 166 bin 900'e çıktığı ülkede, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 792 oldu.

Portekiz'de Kovid-19'daki ilk dalgadan sonra ikinci kez alınan OHAL kararı ilk aşamada 9-23 Kasım'da uygulanacak.