Kenya’da bebek fil sayısında patlama

KENYA'DAKİ Amboseli Ulusal Parkı fillerdeki "doğum patlamasının" sevincini yaşıyor. Kilimanjaro Dağı'nın eteklerinde yer alan parkta, son birkaç aydır fil doğumlarında sıradışı artış görüldü. Kenya ve Tanzanya sınırındaki 392 kilometrekarelik parkta yaklaşık 1500 fil yaşıyor. Bu yıl şimdiye dek 200'den fazla fil yavrusu doğarken, park yetkilileri doğumların devam etmesini bekliyor. Artıştaki temel nedenin iklim değişikliği olduğu düşünülüyor. Artan sağanak yağışların otlak alanları artırması sayesinde filler daha iyi besleniyor, doğurganlıkları artıyor, ölümler azalıyor. Koruma çalışmalarıyla 30 yılda Kenya'daki fil nüfusu ikiye katlandı.