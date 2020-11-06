Madison Cawthorn: 1965'ten beri Amerika'nın en genç Kongre Üyesi oldu

Kongre yarışında, Cawthorn, eski bir Hava Kuvvetleri savcısı olan Demokrat aday Moe Davis'i yendi, sonuçlar neredeyse tamamlandı.

Cawthorn, şu ana kadar Kongre'nin en genç görevli üyesi olan Demokratik Meclis Başkanı Nancy Pelosi ve Alexandria Ocasio-Cortez ile savaşmak için siyasete girmeye karar verdiğini söyledi.

Cawthorn, "inancımız, özgürlüklerimiz ve değerlerimiz, Nancy Pelosi ve Alexandria Ocasio-Cortez gibi kıyı seçkinlerinin ve solcuların saldırısı altında" diyor.

Web sitesinde, "Kendini kanıtlamış bir savaşçıyım - hayatın en zorlu zorluklarının üstesinden geliyorum. Şimdi Kongrede liberalleri almaya hazırım," sözlerini paylaştı.

Kendisini "anayasal muhafazakar" olarak tanımlıyor ve "özgürlük, eşitlik ve fırsat gibi zamansız Amerikan ilkelerini günümüzün zorluklarına uygulamak" istediğini söylüyor.

Cawthorn, Başkan Donald Trump'ın genelkurmay başkanı olan Cumhuriyetçi kongre üyesi Mark Meadows için personel asistanı olarak çalıştı.