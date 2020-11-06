Madison Cawthorn: 1965'ten beri Amerika'nın en genç Kongre Üyesi oldu

Madison Cawthorn, ABD tarihinde Kongre'ye seçilen en genç üçüncü kişi olarak kayıtlara geçti. 1965'te 25. doğum gününden yedi gün sonra göreve gelen Tennessee milletvekili Jed Johnson Jr'ın sadece birkaç ay gerisinde. Kesin olmamakla birlikte, en genç Meclis üyesinin, başka bir Tennessee milletvekili olan William Charles Cole Claiborne olduğu biliniyor.
ABD Temsilciler Meclisi kayıtlarına göre, 1797'de Demokratik-Cumhuriyetçi parti listesiyle seçildi ve yine kayıtlara göre 21 ya da 22 yaşındaydı. Ancak, mezar taşı onun 23 yaşında olduğunu söylerken, birçok kaynak 24 yaşında olduğunu belirtiyor. Anayasal yaş şartını yerine getirmemesine rağmen Kongre'de görev yaptığı biliniyor.
MADİSON CAWTHORN KİMDİR?
Cawthorn, Haziran ayında Kuzey Carolina'daki Cumhuriyetçi Kongre ön seçiminde Trump'ın adayı Lynda Bennett'i yendikten sonra Cumhuriyetçi partide yükselen bir yıldız olarak görülüyor.
Madison Cawthorn: 1965'ten beri ABD'nin en genç Kongre Üyesi oldu | Video
Birincil kampanyası sırasında, 2014'te bir araba kazasından sonra kısmen felç olan Cawthorn, rakibini tartışmalara katılmayı reddettiği için eleştirdi ve bir videoda "büyük isimlerin karşısında korkmayacağını" söyledi.
Buna rağmen, ABD Başkanı Trump'a desteğini defalarca ifade etti.
Kongre yarışında, Cawthorn, eski bir Hava Kuvvetleri savcısı olan Demokrat aday Moe Davis'i yendi, sonuçlar neredeyse tamamlandı.
Cawthorn, şu ana kadar Kongre'nin en genç görevli üyesi olan Demokratik Meclis Başkanı Nancy Pelosi ve Alexandria Ocasio-Cortez ile savaşmak için siyasete girmeye karar verdiğini söyledi.
Cawthorn, "inancımız, özgürlüklerimiz ve değerlerimiz, Nancy Pelosi ve Alexandria Ocasio-Cortez gibi kıyı seçkinlerinin ve solcuların saldırısı altında" diyor.
Web sitesinde, "Kendini kanıtlamış bir savaşçıyım - hayatın en zorlu zorluklarının üstesinden geliyorum. Şimdi Kongrede liberalleri almaya hazırım," sözlerini paylaştı.
Kendisini "anayasal muhafazakar" olarak tanımlıyor ve "özgürlük, eşitlik ve fırsat gibi zamansız Amerikan ilkelerini günümüzün zorluklarına uygulamak" istediğini söylüyor.
Cawthorn, Başkan Donald Trump'ın genelkurmay başkanı olan Cumhuriyetçi kongre üyesi Mark Meadows için personel asistanı olarak çalıştı.