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'daki "gizemli hastalık"tan ölümlerin nedeni sarı humma

ülkesi 'nın Delta eyaletinde bir haftada "gizemli hastalık"tan ölümlerin nedeninin sarı humma olduğu bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 7.11.2020 01:50 ABONE OL
Nijerya'daki gizemli hastalıktan ölümlerin nedeni sarı humma

Delta Eyaleti Sağlık Komiseri Dr. Mordi Ononye, yaptığı açıklamada, eyaletin Ute Okpu ve Idumusa bölgelerinde 18-25 yaşlarındaki 30 kişinin gizemli hastalıktan hayatını kaybetmesi nedeniyle araştırmalar yapıldığını belirtti.

Ononye, yapılan araştırmalarda ölümlerin sebebeni sarı hummadan olduğunun belirlendiğini ifade etti.

Başka laboratuvarda araştırmaların devam ettiğini aktaran Ononye, "İlk sonuç sarı humma gösteriyor ancak emin olmak için yeniden araştırma yapılacak." dedi.

Nijerya'nın Delta eyaletinde bir haftada "gizemli hastalık" nedeniyle 30 kişi yaşamını yitirmişti.

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Nijerya'daki "gizemli hastalık"tan ölümlerin nedeni sarı humma
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