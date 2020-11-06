ABD'den son dakika: Philadelphia'da Trump ve Biden destekçileri karşı karşıya geldi!

ABD, sonuçları henüz kesinleşmeyen başkanlık seçimlerine kilitlenirken, oy sayımın bitmediği Philadelphia'da uluslar muhafızlar sokaklara indi.

Trump ve Biden destekçilerinin karşıt gösteriler düzenlediği kentte, polis her iki taraf arasında herhangi bir taşkınlık yaşanmaması için bariyer oluşturdu.

"OYLARI ÇALMAYA SON VERİN"

Trump destekçileri daha çok ''Trump-Pence'' ve ''Oyları çalmaya son verin'' yazılı pankartlar taşırken, Biden destekçileri ise ''Tüm oylar sayılmalı'' ve ''Trump-Pence defol" yazılı dövizler taşıdı.