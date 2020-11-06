Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD'den son dakika: Philadelphia'da Trump ve Biden destekçileri karşı karşıya geldi!

'den son dakika: Philadelphia'da Trump ve Biden destekçileri karşı karşıya geldi!

Sonuçları hala belirsizliğini koruyan Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimlerinde tansiyon iyice yükseldi. Ülkeden son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. başkanlık seçiminde oy sayımının devam ettiği Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde Cumhuriyetçi ve Demokrat destekçileri karşıt protestolar düzenledi. Her iki tarafın destekçilerinin birbirine girmesini polis engelledi.

AA
Giriş Tarihi: 7.11.2020 00:11 Son Güncelleme: 7.11.2020 00:27 ABONE OL
ABD'den son dakika: Philadelphia'da Trump ve Biden destekçileri karşı karşıya geldi!

ABD, sonuçları henüz kesinleşmeyen başkanlık seçimlerine kilitlenirken, oy sayımın bitmediği Philadelphia'da uluslar muhafızlar sokaklara indi.

Trump ve Biden destekçilerinin karşıt gösteriler düzenlediği kentte, polis her iki taraf arasında herhangi bir taşkınlık yaşanmaması için bariyer oluşturdu.

"OYLARI ÇALMAYA SON VERİN"

Trump destekçileri daha çok ''Trump-Pence'' ve ''Oyları çalmaya son verin'' yazılı pankartlar taşırken, Biden destekçileri ise ''Tüm oylar sayılmalı'' ve ''Trump-Pence defol" yazılı dövizler taşıdı.

Trump'ın başta önde götürdüğü Pennsylvania eyaletinde posta yoluyla gönderilen oylar sayılmaya başlayınca yarış, Biden lehine döndü.

Toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları halen netleşmiş değil. Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerindeki yarışı Trump önde götürürken, Pensilvanya, Nevada, Arizona ve Georgia'da Biden ipi göğüslemeye daha yakın.

BİDEN ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat Parti adayı olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 253, Cumhuriyetçi Parti adayı olan Başkan Donald Trump ise 214 seçici delege kazanmış durumda.

BİR EYALETİ ÖNDE BİTİREN TÜM DELEGELERİ ALIYOR

Bir eyalette oyların çoğunu kazanan aday, o eyaletin nüfus büyüklüğüne bağlı olarak sahip olduğu seçici delegelerin tümünü kazanırken; bir adayın başkanlık yarışını kazanabilmesi için 270 seçici delegeye ulaşması gerekiyor.

Son dakika haberi: ABD başkanlık seçimlerinde kritik saatler! Trump mı kazanacak yoksa Biden mı? İşte detaylar...

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'den son dakika: Philadelphia'da Trump ve Biden destekçileri karşı karşıya geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA