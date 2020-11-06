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Son Dakika: sonuçları için beklerken paylaşıldı! Hamile olduğu için oyunu böyle kullandı!

sonuçları için tartışma sürerken, dikkat çeken bir son dkaika haberi geldi. ABD’deki kritik seçimden bir gün önce doğum yapan Megan Walker adlı seçmen, "Hastalar için Oy" adlı uygulamasıyla hastaneden oy kullandı. Walker, hastaneye gelen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Oyumu kullanabilmek bana iyi hissettirdi. Her oy önemlidir öyle değil mi?" ifadelerine yer veri.

DHA
Giriş Tarihi: 6.11.2020 09:59 Son Güncelleme: 6.11.2020 10:29 ABONE OL
Son Dakika: ABD seçim sonuçları için beklerken paylaşıldı! Hamile olduğu için oyunu böyle kullandı!

Pennsylvania, Tarentum'dan Megan Walker, 2 Kasım'da Oakland'daki UPMC Magee-Womens Hastanesi'nde Bryson Drum adında bir çocuk doğurdu. Ertesi gün, Walker personele sandık başına gidebilmesi için taburcu edilmesi gerektiğini söyledi. Hastane çalışanları ilk başta oy kullanmasının imkansız olduğunu düşünseler de kısa sürede çözüm bularak yetkililere haber verdiler. "Hastalar için Oylar" koordinatörü Paul O'Hanlon devreye girrek gerekli işlemleri başattı.

BEBEK ERKEN DOĞDU

'de önceki gün yapılan 59. başkanlık seçimlerinin 1900'dan bu yana en yüksek katılım oranına sahip olurken, Pennsylvania'nın Tarentum kentinde yaşayan Megan Walker, seçimden bir gün önce hastanede doğum yaptı.

Son Dakika: ABD seçim sonuçları için beklerken paylaşıldı! Hamile olduğu için oyunu böyle kullandı!

Seçimde oy kullanmak istediğini belirten Walker, "Hastalar için Oy" adlı uygulamasıyla hastanede oy kullandığı belirtildi. Walker, yaptığı açıklamada, " gününden hemen önce doğum yapmak tamamen beklenmedik bir şeydi.

Son Dakika: ABD seçim sonuçları için beklerken paylaşıldı! Hamile olduğu için oyunu böyle kullandı!

Bebeğimiz erken geldi. önemliydi. İmkan verildi, oyumu hastanede kullandım" dedi.

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Son Dakika: ABD seçim sonuçları için beklerken paylaşıldı! Hamile olduğu için oyunu böyle kullandı!
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