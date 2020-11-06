Son Dakika: ABD seçim sonuçları için beklerken paylaşıldı! Hamile olduğu için oyunu böyle kullandı!

Pennsylvania, Tarentum'dan Megan Walker, 2 Kasım'da Oakland'daki UPMC Magee-Womens Hastanesi'nde Bryson Drum adında bir çocuk doğurdu. Ertesi gün, Walker personele sandık başına gidebilmesi için taburcu edilmesi gerektiğini söyledi. Hastane çalışanları ilk başta oy kullanmasının imkansız olduğunu düşünseler de kısa sürede çözüm bularak yetkililere haber verdiler. "Hastalar için Oylar" koordinatörü Paul O'Hanlon devreye girrek gerekli işlemleri başattı.

BEBEK ERKEN DOĞDU

ABD'de önceki gün yapılan 59. başkanlık seçimlerinin 1900'dan bu yana en yüksek katılım oranına sahip olurken, Pennsylvania'nın Tarentum kentinde yaşayan Megan Walker, seçimden bir gün önce hastanede doğum yaptı.