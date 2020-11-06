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Son dakika: virüs vaka sayısı ile boğuşan Avrupa'da yeni tehlike! Vizon Covid-19 aşı adayları tehlikede

virüs mutasyon iddiaları ile ilgili son dakiak haberi... vaka sayısı tüm dünyada hızla artarken, aşı çalışmaları milyonların umutla baktığı çare olarak görülüyordu. Dünyanın en büyük vizon (mink) kürkü üreticisi ’daki çiftliklerde yetiştirilen 15-17 milyon civarındaki vizonun, koronavirüsün (Covid-19) hayvanlarda mutasyona uğradığının tespit edilmesi üzerine telef edileceği açıklandı. Sağlık yetkilileri, yaptığı açıklamada,  durumun (Covid-19) aşı adaylarını etkileyebileceğini ifade etti.

DHA
Giriş Tarihi: 6.11.2020 16:25 Son Güncelleme: 6.11.2020 17:06 ABONE OL
Son dakika: Corona virüs vaka sayısı ile boğuşan Avrupa'da yeni tehlike! Vizon Covid-19 aşı adayları tehlikede

'da çiftliklerde yetiştirilen 15-17 milyon civarındaki vizonun, koronavirüsün (Covid-19) hayvanlarda mutasyona uğradığının tespit edilmesi üzerine telef edileceği bildirildi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen düzenlediği basın toplantısında "Mutasyon, gelecekteki (koronavirüs) aşıların olması gerektiği gibi etkili olmama riski oluşturabilir. Tüm vizonların itlaf edilmesi gerekiyor" dedi.

MUTASYON MEVCUT AŞI ADAYLARINI ETKİLER

Sağlık yetkilileri ayrıca, mutasyona uğramış virüsün "antikorlar tarafından normal virüsle aynı derecede engellenmediği" sonucuna vardı.

Son dakika: Corona virüs vaka sayısı ile boğuşan Avrupa'da yeni tehlike! Vizon Covid-19 aşı adayları tehlikede

Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, "Çalışmalar gösteriyor ki mutasyonların mevcut Covid-19 aşı adaylarını etkileyebileceğini göstermiştir. Bu koronavirüs aşılarının geliştirilmesine yönelik bir tehdit. Bu nedenle ulusal bir çaba göstermemiz önemli" dedi.

Son dakika: Corona virüs vaka sayısı ile boğuşan Avrupa'da yeni tehlike! Vizon Covid-19 aşı adayları tehlikede

DANİMARKA'NIN VİZON KARNESİ

Koronavirüsün vizonlara bulaşma durumu, daha önce İspanya ve Hollanda'daki vizon çiftçiliklerinde rastlanmış, İspanya'nın Aragon bölgesinde 100 bin vizon ile Hollanda'da on binlerce vizon Temmuz ayında itlaf edilmişti. 2019 yılında 4,9 milyar Kronu (yaklaşık 6,5 milyar lira) değerinde vizon derisi ihraç edildi.

Son dakika: Corona virüs vaka sayısı ile boğuşan Avrupa'da yeni tehlike! Vizon Covid-19 aşı adayları tehlikede

Vizon derisi ihracı, ekonomisinin toplam ihracatının yüzde 3,9'unu oluşturuyor. Danimarka'nın ürettiği vizon kürklerinin en büyük müşterisi ise Çin ve Hong Kong olduğu açıklandı.

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Son dakika: Corona virüs vaka sayısı ile boğuşan Avrupa'da yeni tehlike! Vizon Covid-19 aşı adayları tehlikede
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