Son dakika: Corona virüs vaka sayısı ile boğuşan Avrupa'da yeni tehlike! Vizon Covid-19 aşı adayları tehlikede

Danimarka'da çiftliklerde yetiştirilen 15-17 milyon civarındaki vizonun, koronavirüsün (Covid-19) hayvanlarda mutasyona uğradığının tespit edilmesi üzerine telef edileceği bildirildi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen düzenlediği basın toplantısında "Mutasyon, gelecekteki (koronavirüs) aşıların olması gerektiği gibi etkili olmama riski oluşturabilir. Tüm vizonların itlaf edilmesi gerekiyor" dedi.

MUTASYON MEVCUT AŞI ADAYLARINI ETKİLER

Sağlık yetkilileri ayrıca, mutasyona uğramış virüsün "antikorlar tarafından normal virüsle aynı derecede engellenmediği" sonucuna vardı.