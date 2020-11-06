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Son Dakika: Dünya bu fotoğrafları konuşuyor! Hem ay hem de güneşin önünden geçerken görüntülendi!

ABD'den dikkat çeken bir fotoğraf geldi. Bir dizi çarpıcı görüntü, 'nun () Güneş'in ve Ay'ın önünden geçtiği anı gösteriyor. Birbirinden birkaç gün arayla çekilen fotoğraflar, bir saniyeden daha kısa bir sürede çekildi, çünkü uzay istasyonu neredeyse 1 saniyelik bir süre ile ayın üzerinden geçiyor: Dünya'dan yaklaşık 250 mil uzakta olan ISS, her 90 dakikada bir, yaklaşık 17.000 mil hızla gezegenimizin bir yörüngesini tamamlıyor. İşte, o anlara ait çarpıcı görüntüler...

DHA
Giriş Tarihi: 6.11.2020 15:57 ABONE OL
Son Dakika: Dünya bu fotoğrafları konuşuyor! Hem ay hem de güneşin önünden geçerken görüntülendi!

Fotoğrafçı Andrew McCarthy, California, Sacramento'daki arka bahçesinden çektiği inanılmaz gökyüzü fotoğrafları ile tnaınıyor. Yakın zamanda portföyüne iki şaşırtıcı görüntü daha ekledi: Güneş ve Ay'ı geçen 'nun () ultra net görüntüleri! ISS'nin dünyadaki birisinin bakış açısından Güneş ve Ay üzerinde bir saniyeden daha kısa bir sürede hareket ettiği göz önüne alındığında, geçişin net bir görüntüsünü yakalamak kolay bir şey değil. McCarthy ilk olarak 6 Ekim Salı günü Güneş'ten geçen ISS'yi yakalamayı başardı. Sonrasında ise, ayın üzerinden geçerken uluaslararası uzay istasyonunu görüntüledi.

Son Dakika: Dünya bu fotoğrafları konuşuyor! Hem ay hem de güneşin önünden geçerken görüntülendi!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan fotoğrafçı Andrew McCarthy, birbirinden birkaç gün arayla çektiği fotoğraflarda 'in, Güneş'in ve Ay'ın önünde geçtiği anları yakaladı.

Son Dakika: Dünya bu fotoğrafları konuşuyor! Hem ay hem de güneşin önünden geçerken görüntülendi!

McCarthy bir saniyeden daha kısa bir süre içerisinde çektiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı.

Son Dakika: Dünya bu fotoğrafları konuşuyor! Hem ay hem de güneşin önünden geçerken görüntülendi!

Dünya'dan yaklaşık 250 mil uzaklıkta olan 'in her 90 dakikada bir saatte yaklaşık 17 bin mil hızla Dünya'nın yörüngesini tamamladığı ifade edildi.

Son Dakika: Dünya bu fotoğrafları konuşuyor! Hem ay hem de güneşin önünden geçerken görüntülendi!

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Son Dakika: Dünya bu fotoğrafları konuşuyor! Hem ay hem de güneşin önünden geçerken görüntülendi!
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