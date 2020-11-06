Son dakika haberi: ABD başkanlık seçimlerinde kritik saatler! Kritik eyaletlerde son durum! Trump mı kazanacak yoksa Biden mı?

ABD'nin 46. başkanını belirleyecek 59. başkanlık seçimleri tüm dünya tarafından büyük bir merakla izleniyor. Herkes oy sayımının bitmesini ve başkanlık yarışında ipi göğüsleyecek adayın kim olacağını öğrenmek için adeta saatleri sayıyor.
PENNSYLVANIA'DAN ŞOKE EDEN SON DAKİKA GELİŞMESİ
Dünyanın nefesini tutarak izlediği ABD başkanlık yaşından gözler kilit eyalet Pensilvanya'dan şoke eden bir son dakika haberi geldi. Reuters'da yer alan habere göre Biden Pensilvanya'da öne geçti. Sayımda son duruma göre Biden Pensilvanya'da 5 bin 587 oyla Trump'ın önüne geçmiş durumda. Eyalette oyların %98'i sayılmış durumda.
GEORGIA'DA BIDEN ÖNE GEÇTİ!
Bu sabah erken saatlerde, Demokrat aday Joe Biden, oy sayım işlemlerinin %99'u tamamlanan Georgia'da Trump'ın önüne geçti.
270 DELEGEYE ULAŞAN OLMADI
ABD'de ülkeyi 4 yıl boyunca yönetecek yeni isim belirsizliğini koruyor. Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden arasında süren kıyasıya mücadelede adaylardan hiçbiri henüz 270 delege sayısına ulaşamadı. Seçimin sonucunu salıncak eyaletlerin belirleyebileceği öngörülürken, Biden 20 delege sayısına sahip Pennsylvania'da Trump'ın önüne geçti. Biden, Pennsylvania'da 3 milyon 295 bin 304 oya ulaşırken, Donald Trump ise 3 milyon 289 bin 717 oy kazandı.
Son verilere göre, Biden'ın delege sayısı 264, Trump'ın delege sayısı ise 214 oldu.