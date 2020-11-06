Son dakika haberi: ABD başkanlık seçimlerinde kritik saatler! Kritik eyaletlerde son durum! Trump mı kazanacak yoksa Biden mı?

270 DELEGEYE ULAŞAN OLMADI

ABD'de ülkeyi 4 yıl boyunca yönetecek yeni isim belirsizliğini koruyor. Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden arasında süren kıyasıya mücadelede adaylardan hiçbiri henüz 270 delege sayısına ulaşamadı. Seçimin sonucunu salıncak eyaletlerin belirleyebileceği öngörülürken, Biden 20 delege sayısına sahip Pennsylvania'da Trump'ın önüne geçti. Biden, Pennsylvania'da 3 milyon 295 bin 304 oya ulaşırken, Donald Trump ise 3 milyon 289 bin 717 oy kazandı.

Son verilere göre, Biden'ın delege sayısı 264, Trump'ın delege sayısı ise 214 oldu.