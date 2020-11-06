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haberi: seçimleri sonrası gündeme bomba gibi düşmüştü! 'dan açıklama geldi

Birleşik Devletleri'ndeki tartışmalı seçim sonrası ülkede tansiyon düşmüyor. Gelen haberine göre; Savunma Bakanlığı (), Savunma Bakanı 'in görevinde istifa etme hazırlığında olduğu iddiaları sonrası açıklamada bulundu. Pentagon söz konusu iddiaları yalanlayarak 'birçok yönden yanıltıcı' dedi. İşte ABD'den gelen ...

AA
Giriş Tarihi: 6.11.2020 06:45 Son Güncelleme: 6.11.2020 07:10 ABONE OL
Son dakika haberi: ABD seçimleri sonrası gündeme bomba gibi düşmüştü! Pentagon'dan açıklama geldi

Birleşik Devletleri'nde gündeme bomba gibi düşen istifa iddaiaları sonrası 'dan açıklaması geldi. Pentagon Savunma Bakanı 'in görevinden istifa etmek hazırlığında olduğuna ilişkin iddiaları yalanlayarak bu iddiaların "birçok yönden yanıltıcı" olduğunu açıkladı.

Son dakika haberi: ABD seçimleri sonrası gündeme bomba gibi düşmüştü! Pentagon'dan açıklama geldi

PENTAGON'DAN YALANLAMA

sözcüsü Jonathan Hoffman, Amerikan NBC televizyonunun Esper'in istifa mektubunu hazırladığı haberine ilişkin, "NBC'nin haberi yanlış ve birçok yönden yanıltıcıdır. Açık olmak gerekirse Bakan Esper'in ne istifa etmek gibi bir niyeti var ne de kendisinden bir istifa mektubu sunması istenmiştir." açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi: ABD seçimleri sonrası gündeme bomba gibi düşmüştü! Pentagon'dan açıklama geldi

ÜÇ YETKİLİYE DAYANDIRILMIŞTI

MSNBC televizyonunun üç yetkiliye dayandırdığı haberinde, uzun zamandır Başkanı ile aralarının iyi olmadığı ve seçimden sonra görevden alınmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Bakan Esper'in istifa etmek üzere mektup hazırladığı ileri sürülmüştü.

Son dakika haberi: ABD seçimleri sonrası gündeme bomba gibi düşmüştü! Pentagon'dan açıklama geldi

Haberde, ayrılmadan önce Esper'in aynı zamanda Amerikan askeri üslerindeki Konfederasyon generallerinin isimlerinin sökülmesi ve bunların yerine konulacak isimler konusunda Kongre için bir taslak hazırladığı da iddia edilmişi.

Daha önce Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği ve Kara Kuvvetlerinde subaylık yapmış olan Esper, ayrıca savunma sanayi şirketi Raytheon'un Hükümetle İlişkiler Biriminin başkan yardımcılığını yapmıştı.

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Son dakika haberi: ABD seçimleri sonrası gündeme bomba gibi düşmüştü! Pentagon'dan açıklama geldi
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