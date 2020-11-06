SON DAKİKA HABERİ... ABD'de kritik eyalette oyların yüzde 98'i açıldı! ABD seçimlerinde son durum

EN SON AÇIKLANACAK EYALET ALASKA!

3 delegeli Alaska eyaletinde de sayım sürüyor. Muhtemelen en son burası açıklanacak. Ancak Trump ile Biden arasındaki fark çok yüksek. Trump'ın burayı aldığı kabul edilerek önde götürdüğü 3 eyaleti de alması gerekiyor.

TRUMP NEVADA'YI KURTARIRSA 274'Ü BULUP KOLTUĞUNU KOYUYACAK

Ardından da Nevada'da Biden'ı geçerse 274'e ulaşarak koltuğunu koruyacak. Biden ise Wisconsin'deki durumunu koruyup 6 delegelik Nevada'yı da alırsa 270'e ulaşacak.