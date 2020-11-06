SON DAKİKA HABERİ... ABD'de kritik eyalette oyların yüzde 98'i açıldı! ABD seçimlerinde son durum

Amerika'dan son dakika haberi... ABD'de Başkanlık seçimlerinin üzerinden 3 gün geçmesine rağmen seçim sonuçlarına ilişkin düğüm hala çözülemedi. Sonuçların açıklanma süreci devam ediyor fakat buna karşın ABD'nin belki de en tartışmalı seçimi olma özelliğini de 2020 seçimleri almış durumda. Trump'ın açık ara önde başladığı ABD seçim sonuçları açıklandıkça ikinci günün sonunda Trump'a 0 oy çıkan ve tamamı Biden'a verilen pusulalar ile büyük bir tartışma konusu oldu ve sokaklarda tansiyon yükseldi. Hile iddiaları ve mahkemelerde sabahlanan seçimlerde kritik eyaletlerden de son dakika haberi geldi. İşte seçim sonucunu direkt etkileyecek eyaletlerdeki son durum ve ABD seçim sonuçlarından gelen rakamlar...
BIDEN ÖNE GEÇTİ AMA...
Demokrat Parti adayı Joe Biden, posta yolu ile gönderilen oylar ile öne geçti. Biden 253, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Başkan Donald Trump 214 delege sayısına ulaştı. 270 olan kazanacak. Tablo Biden'ın lehine dönmüş gibi gözükse de iki aday Beyaz Saray'a aynı uzaklıkta.
SON DAKİKA HABERİ KRİTİK EYALETTE OYLARIN YÜZDE 98'İ SAYILDI
Dünyanın kilitlendiği tarihi seçimde şu an oyların tamamının sayılmadığı 5 eyalet ile tartışmaların sürdüğü bazı eyaletler kaldı. Sayımların tamamlanmadığı eyaletlerden gelen son dakika haberi son durum şöyle:
İŞTE TRUMP'IN ÖNDE OLDUĞU EYALETLER
ABD'den gelen haberler Biden lehine gibi görünse de seçim sonuçlarını direkt etkileyecek 5 kritik eyalette fark azalmasına rağmen halen Trump önde. Bunların 3 tanesinde oy sayımında yüzde 98'lere gelindi. 270 delegeye kimin ulaşacağı bilinmese de kritik noktalarda ABD seçimlerinde son durum şöyle;
Georgia (16 delege): % 98 sayıldı, Trump 200 bin oy önde.
North Carolina (15 delege): % 96 sayıldı. Trump 76 bin önde.
Pensilvanya (20 delege): % 90 sayıldı. Trump önde.
BIDEN'IN ZAFERE DAHA YAKIN OLDUĞU EYALETLER
Öte yandan diğer noktalardan gelen son dakika haberi ve sandık sayım sonuçlarına göre ABD seçim sonuçlarında Joe Biden'ın zafere yakın olduğu kritik eyaletler de şöyle.
Nevada (6 delege): % 75'i sayıldı. Biden önde. Fark 8 bin.
Arizona (11 delege): % 86 sayıldı. Biden önde. Fark 69 bin.
EN SON AÇIKLANACAK EYALET ALASKA!
3 delegeli Alaska eyaletinde de sayım sürüyor. Muhtemelen en son burası açıklanacak. Ancak Trump ile Biden arasındaki fark çok yüksek. Trump'ın burayı aldığı kabul edilerek önde götürdüğü 3 eyaleti de alması gerekiyor.
TRUMP NEVADA'YI KURTARIRSA 274'Ü BULUP KOLTUĞUNU KOYUYACAK
Ardından da Nevada'da Biden'ı geçerse 274'e ulaşarak koltuğunu koruyacak. Biden ise Wisconsin'deki durumunu koruyup 6 delegelik Nevada'yı da alırsa 270'e ulaşacak.
ARİZONA'DA SOKAKLAR VE OY SAYIM MERKEZLERİ KARIŞTI
Nevadalı yetkililer yeni veri akışını kesti. Öte yandan Arizona'da ise işler karıştı. Maricopa bölgesinde, Cumhuriyetçiler oy sayımının sürdüğü merkez dışında toplandı. Sayımlar durdu. AP'ye göre Biden burada kazandı, ama CNN ise Arizona'da seçimin hâlâ devam ettiğini gösteren griye döndü.
BEŞ YER MAHKEMEDE
Edinilen son dakika haberi Trump yönetiminin sonuçları mahkemelere götürdüğü noktaları açığa çıkardı. Cumhuriyetçiler; Wisconsin, Georgia, Pensilvanya, Michigan ve Nevada'da sayımı yargıya taşıdı. Trump'ın danışmanları, oylama sürecinde usulsüzlük yapıldığını ve seçimin kendilerinden çalındığını öne sürüyor. Bazı eyaletlerde sayımın durmasını, bazılarında yeniden sayım yapılmasını istiyorlar. Ancak Michigan ve Georgia'da başvuruları reddedildi. Trump yönetimi süreci ayrıca Yüksek Mahkeme'ye de götürmeyi planlıyor.
SENATO CUMHURİYETÇİLER'DE
Temsilciler Meclisi ve Senato seçimlerinin sonuçları çoğunlukla açıklandı ve çoğu değişmedi. Hangi aday kazanırsa kazansın, bölünmüş bir Kongre'ye liderlik edecek gibi görünüyor yeni başkan. Demokratlar, Cumhuriyetçilerden en az dört sandalye alarak Senato'nun kontrolünü ele geçirmeyi umuyorlardı. Ancak sadece bir sandalye elde ettiler. Temsilciler Meclisi'nde de Demokratların üstünlüğü değişmemiş görünüyor.
SOKAKLAR KARIŞTI
Trump ve Biden destekçileri sokağa indi. Biden destekçileri New York ve Washington'da sayımın devam etmesini istedi. Trump destekçileri Philadelphia'da gösteri yaptı. Sandık başına gidilen gün 91 bin yeni Kovid vakası kaydedildi.
TRUMP'TAN AÇIKLAMA: HALKIMIZIN OYLARINI ÇALDIRMAYIZ
Trump halihazırda Florida, Iowa, Indiana, Ohio gibi önemli eyaletlerde seçimleri kazandıklarını belirterek, "Büyük medya ve büyük şirketler Demokratlar'ı desteklediler. Ama Amerikalı işçiler ve halkın oyunu biz aldık. Bu nedenle seçimlere müdahale etmeye çalışıyorlar. Seçimi çalmaya çalışıyorlar, buna müsaade edemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.
"ANKET ŞİRKETLERİ YANLIŞ BİLGİ VERDİ"
Anketlerin seçimlerde yanıldığına işaret eden Trump, "Anket şirketleri bilerek bu seçimde yanlış bilgi verdi. Bu çok saçma. Bekledikleri gibi mavi dalga olmadı, bunun yerine büyük kırmızı dalga oldu. Basındaki anketler, seçimlere müdahale etmek istedi." diye konuştu.
BIDEN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: SAKİN KALIN KAZANIYORUM!
''Gidişattan umutluyum, sayım bittiğinde Senatör Harris ile kazanacağımızdan hiç şüphem yok. Bu yüzden herkesten sakin kalmasını istiyorum. Süreç işliyor, sayım tamamlanacak ve çok kısa sürede sonucu öğreneceğiz.''