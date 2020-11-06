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Son dakika haberi: Ermeni ordusundan bir skandal daha! Camiyi ahıra çevirmişler

Azerbaycan ordusunun Ermeni işgalinden kurtardığı bölgelerden görüntüler gelmeye devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre; , Ermenilerin işgal altında tuttukları Gubadlı ilinin Memer köyünün cami ve diğer dini yapılarını domuz ahırına dönüştürdüğünü duyurdu. Hacıyev, Ermenilerin camiye yönelik çirkin saldırısının görüntülerini payaştı.

AA
Giriş Tarihi: 6.11.2020 16:50 Son Güncelleme: 6.11.2020 16:51 ABONE OL
Son dakika haberi: Ermeni ordusundan bir skandal daha! Camiyi ahıra çevirmişler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenilerin işgal altında tuttukları Gubadlı ilinin Memer köyünün cami ve diğer dini yapılarını domuz ahırına dönüştürdüğünü duyurdu.

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Hacıyev, Twitter hesabından, 30 Ekim'de Azerbaycan ordusunca işgalden kurtarılan Gubadlı ilinin Memer köyünün görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde cami ve dini yapıların harabe durumunda olduğu ve domuz ahırına dönüştürüldüğü görülüyor.

Hacıyev, 18. yüzyılda inşa edilen caminin bu duruma gelmesinin Ermeni vandalizminin göstergesi olduğunu belirterek UNESCO, İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu (ISESCO) ve İslam İşbirliği Teşkilatına bu barbarca eylemleri şiddetle kınama çağrısında bulundu.

Ermenilerin işgal altında tuttukları Zengilan kentinin camisinde de domuz beslediklerini gösteren görüntüler kaydedilmişti.

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Son dakika haberi: Ermeni ordusundan bir skandal daha! Camiyi ahıra çevirmişler
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