Son dakika haberi: Ermeni ordusundan bir skandal daha! Camiyi ahıra çevirmişler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenilerin işgal altında tuttukları Gubadlı ilinin Memer köyünün cami ve diğer dini yapılarını domuz ahırına dönüştürdüğünü duyurdu.

Ermenistan'ın tarihi camiyi domuz ahırına çevirdiği ortaya çıktı | Video

CAMİYE YÖNELİK ÇİRKİN SALDIRIYA YÖNELİK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Hacıyev, Twitter hesabından, 30 Ekim'de Azerbaycan ordusunca işgalden kurtarılan Gubadlı ilinin Memer köyünün görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde cami ve dini yapıların harabe durumunda olduğu ve domuz ahırına dönüştürüldüğü görülüyor.

Hacıyev, 18. yüzyılda inşa edilen caminin bu duruma gelmesinin Ermeni vandalizminin göstergesi olduğunu belirterek UNESCO, İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu (ISESCO) ve İslam İşbirliği Teşkilatına bu barbarca eylemleri şiddetle kınama çağrısında bulundu.

Ermenilerin işgal altında tuttukları Zengilan kentinin camisinde de domuz beslediklerini gösteren görüntüler kaydedilmişti.

Ermenistan yasaklanan ‘beyaz fosfor mermisi’ ile saldırıyor

Ermenistan'a büyük darbe! Cephede kontrol Azerbaycan ordusunda...