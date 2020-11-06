Son dakika haberi: Facebook'tan Trump'a karşı bir hamle daha! Trump destekçilerine ait grubu yasakladı!

Son dakika haberi | ABD seçim sonuçlarının açıklanması bekleniren sosyal ağlar en başından beri sürdürdükleri Trump karşıtı tutumlarına devam ediyor. Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD Başkanı Donald Trump destekçisi kullanıcıların oluşturduğu "Stop the Steal" (Hırsızlığı Durdurun) adlı paylaşım grubuna yasak getirdi. İşte son dakika haberin detayları...
FACEBOOK'TAN AÇIKLAMA!
Facebooktan yapılan açıklamada, grubun seçim sonuçlarıyla ilgili yanıltıcı paylaşımlar, protesto ve şiddet çağrılarıyla seçim sürecinin meşruiyetine zarar verdiği için platformdan men edildiği belirtildi.
Grubun seçimler nedeniyle gerilim arttığı bir dönemde, gerçek dünyada sonuçları olabilecek eylemleri teşvik ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Seçim sürecinin meşruiyetini ortadan kaldırmak üzere örgütlenen grubun bazı üyelerinin kaygı verici şiddet çağrıları yaptığı görülmüştür." denildi.
Açıklamada, şirketin benzeri örgütlenmeler ve dezenformasyon çabalarına karşı engelleme tedbirlerini sürdüreceği kaydedildi.
Yaklaşık 350 bin üyeye ulaşan grup, paylaşımlarında seçim yolsuzluğuna ilişkin iddialar ve protesto çağrıları öne çıkıyordu.
Dijital Nefretle Karşı Mücadele Merkezi adlı sivil toplum kuruluşu, grupta paylaşılan şiddet içerikli mesajlara karşı uyarıda bulunmuştu. Söz konusu mesajlardan birinde, "İki taraf da yenilgiyi kabul etmeyecek. Silahlarınız temizleyin, sokaklara çıkma vakti geldi." ifadesi yer alıyordu.
ABD başkanlık seçimlerinde geçici sonuçlara göre adaylardan ikisi de henüz seçim galibiyetini ilan etmesine yetecek seçici delegeye sayısına ulaşabilmiş görünmüyor. Galibi belirleyecek kilit eyaletlerden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona ve Nevada'da seçim sonuçları henüz netleşmiş değil.
YENİ TARTIŞMANIN FİTİLİ ATEŞLENDİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sürecinin başlamasından bugüne kadar yaptığı paylaşımların yarısı Facebook ve Twitter tarafından sansürlenirken, Demokrat aday Joe Biden'ın sansürlenmemesi yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Twitter'dan Donald Trump'a sansür! | Video
ABD başkanlık seçimlerinin sonuçları beklenirken, eyaletlerde bıçak sırtı bir yarış sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sürecinin başlamasından bugüne kadar yaptığı paylaşımların yarısının Facebook ve Twitter tarafından sansürlenmesi ve "yanlış bilgi" notu düşülmesi dünya genelinde en çok konuşulan ve tartışılan konu haline geldi. Sosyal medya paylaşım sitelerinin Trump'a yönelik sansür uygulaması ülkede yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.
TRUMP'IN 11 TWİTİ SASÜRLENDİ
ABD Başkanı Trump'ın yaptığı 22 paylaşımın 11'i Twitter tarafından sansürlendi. Ayrıca Trump'ın tweetleri normal şartlarda dakikada 827 kez insanlar tarafından paylaşılırken bu sayı sansür sonrası 151'e düştü. Son 24 saatte 300.000'den fazla üyeye ulaşan sayfa Facebook tarafından sansürlendi.