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Son dakika haberi: 'tan Trump'a karşı bir hamle daha! Trump destekçilerine ait grubu yasakladı!

Dünyanın merak ettiği ABD başkanlık seçimleri ile ilgili son dakika haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. ve Twitter, Trump'ın seçimlere yönelik paylaşımlarını sansürlemesi dikkatleri çekerken Facebook'tan son dakika bir hamle daha geldi. Facebook, Trump destekçilerine ait grubu yasakladı. Facebook konuya ilişkin yaptığı açıklamada grubun sonuçlarıyla ilgili yanıltıcı paylaşımlar, protesto ve şiddet çağrıları yaptığını ifade etti. işte son dakika haberin detayları...

AA
Giriş Tarihi: 6.11.2020 10:57 Son Güncelleme: 6.11.2020 11:01 ABONE OL
Son dakika haberi: Facebook'tan Trump'a karşı bir hamle daha! Trump destekçilerine ait grubu yasakladı!

Son dakika haberi | ABD sonuçlarının açıklanması bekleniren sosyal ağlar en başından beri sürdürdükleri Trump karşıtı tutumlarına devam ediyor. Sosyal paylaşım sitesi , ABD Başkanı destekçisi kullanıcıların oluşturduğu "Stop the Steal" (Hırsızlığı Durdurun) adlı paylaşım grubuna yasak getirdi. İşte son dakika haberin detayları...

Son dakika haberi: Facebook'tan Trump'a karşı bir hamle daha! Trump destekçilerine ait grubu yasakladı!

FACEBOOK'TAN AÇIKLAMA!

Facebooktan yapılan açıklamada, grubun sonuçlarıyla ilgili yanıltıcı paylaşımlar, protesto ve şiddet çağrılarıyla seçim sürecinin meşruiyetine zarar verdiği için platformdan men edildiği belirtildi.

Grubun seçimler nedeniyle gerilim arttığı bir dönemde, gerçek dünyada sonuçları olabilecek eylemleri teşvik ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Seçim sürecinin meşruiyetini ortadan kaldırmak üzere örgütlenen grubun bazı üyelerinin kaygı verici şiddet çağrıları yaptığı görülmüştür." denildi.

Açıklamada, şirketin benzeri örgütlenmeler ve dezenformasyon çabalarına karşı engelleme tedbirlerini sürdüreceği kaydedildi.

Son dakika haberi: Facebook'tan Trump'a karşı bir hamle daha! Trump destekçilerine ait grubu yasakladı!

Yaklaşık 350 bin üyeye ulaşan grup, paylaşımlarında yolsuzluğuna ilişkin iddialar ve protesto çağrıları öne çıkıyordu.

Dijital Nefretle Karşı Mücadele Merkezi adlı sivil toplum kuruluşu, grupta paylaşılan şiddet içerikli mesajlara karşı uyarıda bulunmuştu. Söz konusu mesajlardan birinde, "İki taraf da yenilgiyi kabul etmeyecek. Silahlarınız temizleyin, sokaklara çıkma vakti geldi." ifadesi yer alıyordu.

ABD başkanlık seçimlerinde geçici sonuçlara göre adaylardan ikisi de henüz seçim galibiyetini ilan etmesine yetecek seçici delegeye sayısına ulaşabilmiş görünmüyor. Galibi belirleyecek kilit eyaletlerden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona ve Nevada'da seçim sonuçları henüz netleşmiş değil.

Son dakika haberi: Facebook'tan Trump'a karşı bir hamle daha! Trump destekçilerine ait grubu yasakladı!

YENİ TARTIŞMANIN FİTİLİ ATEŞLENDİ

ABD Başkanı 'ın sürecinin başlamasından bugüne kadar yaptığı paylaşımların yarısı ve Twitter tarafından sansürlenirken, Demokrat aday Joe Biden'ın sansürlenmemesi yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Twitter'dan Donald Trump'a sansür! | Video

ABD başkanlık seçimlerinin sonuçları beklenirken, eyaletlerde bıçak sırtı bir yarış sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sürecinin başlamasından bugüne kadar yaptığı paylaşımların yarısının Facebook ve Twitter tarafından sansürlenmesi ve "yanlış bilgi" notu düşülmesi dünya genelinde en çok konuşulan ve tartışılan konu haline geldi. Sosyal medya paylaşım sitelerinin Trump'a yönelik sansür uygulaması ülkede yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.


Son dakika haberi: Facebook'tan Trump'a karşı bir hamle daha! Trump destekçilerine ait grubu yasakladı!

TRUMP'IN 11 TWİTİ SASÜRLENDİ

ABD Başkanı Trump'ın yaptığı 22 paylaşımın 11'i Twitter tarafından sansürlendi. Ayrıca Trump'ın tweetleri normal şartlarda dakikada 827 kez insanlar tarafından paylaşılırken bu sayı sansür sonrası 151'e düştü. Son 24 saatte 300.000'den fazla üyeye ulaşan sayfa tarafından sansürlendi.


Son dakika haberi: Facebook'tan Trump'a karşı bir hamle daha! Trump destekçilerine ait grubu yasakladı!

BİDEN'A SANSÜR UYGULANMADI

Diğer yandan Trump'ın rakibi Demokrat Parti adayı Joe Biden'a ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamaların sansüre uğramadığı ise dikkat çekti.

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Son dakika haberi: Facebook'tan Trump'a karşı bir hamle daha! Trump destekçilerine ait grubu yasakladı!
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