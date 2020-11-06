Son dakika haberi: Facebook'tan Trump'a karşı bir hamle daha! Trump destekçilerine ait grubu yasakladı!

YENİ TARTIŞMANIN FİTİLİ ATEŞLENDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sürecinin başlamasından bugüne kadar yaptığı paylaşımların yarısı Facebook ve Twitter tarafından sansürlenirken, Demokrat aday Joe Biden'ın sansürlenmemesi yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Twitter'dan Donald Trump'a sansür! | Video

ABD başkanlık seçimlerinin sonuçları beklenirken, eyaletlerde bıçak sırtı bir yarış sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sürecinin başlamasından bugüne kadar yaptığı paylaşımların yarısının Facebook ve Twitter tarafından sansürlenmesi ve "yanlış bilgi" notu düşülmesi dünya genelinde en çok konuşulan ve tartışılan konu haline geldi. Sosyal medya paylaşım sitelerinin Trump'a yönelik sansür uygulaması ülkede yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.



