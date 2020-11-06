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haberi: Hiç bu kadar yükseği olmamıştı… Corona virüs vaka sayısı yine fırladı!

Corona virüs vaka sayısı dünya genelinde artmaya devam ederken, salgının ilk patlak verdiği bölgesinden haberleri peş peşe geliyor. ABD’de ise ilk kez tek bir günde 120 binden fazla yeni koronavirüs vakası tespit edildi ve bazı eyaletler ve şehirler yayılmayı azaltmak için daha sert kısıtlamaları hayata geçirdi. Asya ülkelerinden , Ağustos'tan bu yana ilk kez günde 1.000'den fazla Covid-19 vakası bildirdi!

Giriş Tarihi: 6.11.2020 10:48 Son Güncelleme: 6.11.2020 11:14 ABONE OL
Son dakika haberi: Hiç bu kadar yükseği olmamıştı… Corona virüs vaka sayısı yine fırladı!

Corona virüs salgını tün dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Avrupa çapında enfeksiyonlar katlanarak artarken, İtalya yeni bir evde kalma emri koydu, İngiltere yeni bir ulusal kilitlemeye girdi ve Fransa da kısıtlamaları sıkılaştırdı. Danimarka, bilim adamları vizon popülasyonuyla bağlantılı mutasyona uğramış bir koronavirüs suşu tespit ettikten sonra yeni kısıtlamaları devreye soktu. DSÖ'ye göre küresel vaka sayısı 48 milyonu aştı.

JAPONYA'DA SALGIN YİNE PATLAK VERDİ

Sağlık Bakanlığı'na göre Japonya, 21 Ağustos'tan bu yana ilk kez tek bir günde binin üzerinde Covid-19 enfeksiyonu bildirdi. Japonya Perşembe günü 12 yeni ölümle 1.054 yeni vakanın olduğunu kamuoyu ile paylaştı.

Son dakika haberi: Hiç bu kadar yükseği olmamıştı… Corona virüs vaka sayısı yine fırladı!

'daki toplam enfeksiyon sayısı şu anda 105.494. (bu rakam Diamond Princess yolcu gemisinde tespit edilen 712 kişiye de içeriyor) ve ölü sayısı 1.819'a (yolcu gemisinde ölen 13 hasta da dahil) ulaştı.

Son dakika haberi: Hiç bu kadar yükseği olmamıştı… Corona virüs vaka sayısı yine fırladı!

Ağır hasta sayısı 183'e çıktı ve günlük ölü sayısı düne göre 18 kişi arttı.

Son dakika haberi: Hiç bu kadar yükseği olmamıştı… Corona virüs vaka sayısı yine fırladı!

Tokyo Perşembe günü 269 virüs vakası duyurdu. Tokyo'daki toplam enfeksiyon sayısı 31.893'e ulaşırken, Perşembe günü itibariyle 38 hastanın durumunun ciddi olduğu paylaşıldı.

Son dakika haberi: Hiç bu kadar yükseği olmamıştı… Corona virüs vaka sayısı yine fırladı!

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Son dakika haberi: Hiç bu kadar yükseği olmamıştı… Corona virüs vaka sayısı yine fırladı!
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