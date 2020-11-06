Son dakika haberi: Hiç bu kadar yükseği olmamıştı… Corona virüs vaka sayısı yine fırladı!

Corona virüs salgını tün dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Avrupa çapında enfeksiyonlar katlanarak artarken, İtalya yeni bir evde kalma emri koydu, İngiltere yeni bir ulusal kilitlemeye girdi ve Fransa da kısıtlamaları sıkılaştırdı. Danimarka, bilim adamları vizon popülasyonuyla bağlantılı mutasyona uğramış bir koronavirüs suşu tespit ettikten sonra yeni kısıtlamaları devreye soktu. DSÖ'ye göre küresel vaka sayısı 48 milyonu aştı.
JAPONYA'DA SALGIN YİNE PATLAK VERDİ
Japonya Sağlık Bakanlığı'na göre Japonya, 21 Ağustos'tan bu yana ilk kez tek bir günde binin üzerinde Covid-19 enfeksiyonu bildirdi. Japonya Perşembe günü 12 yeni ölümle 1.054 yeni vakanın olduğunu kamuoyu ile paylaştı.
Japonya'daki toplam enfeksiyon sayısı şu anda 105.494. (bu rakam Diamond Princess yolcu gemisinde tespit edilen 712 kişiye de içeriyor) ve ölü sayısı 1.819'a (yolcu gemisinde ölen 13 hasta da dahil) ulaştı.
Ağır hasta sayısı 183'e çıktı ve günlük ölü sayısı düne göre 18 kişi arttı.
Tokyo Perşembe günü 269 virüs vakası duyurdu. Tokyo'daki toplam enfeksiyon sayısı 31.893'e ulaşırken, Perşembe günü itibariyle 38 hastanın durumunun ciddi olduğu paylaşıldı.
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