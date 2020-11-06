Son dakika haberi: Hiç bu kadar yükseği olmamıştı… Corona virüs vaka sayısı yine fırladı!

Corona virüs salgını tün dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Avrupa çapında enfeksiyonlar katlanarak artarken, İtalya yeni bir evde kalma emri koydu, İngiltere yeni bir ulusal kilitlemeye girdi ve Fransa da kısıtlamaları sıkılaştırdı. Danimarka, bilim adamları vizon popülasyonuyla bağlantılı mutasyona uğramış bir koronavirüs suşu tespit ettikten sonra yeni kısıtlamaları devreye soktu. DSÖ'ye göre küresel vaka sayısı 48 milyonu aştı.

JAPONYA'DA SALGIN YİNE PATLAK VERDİ

Japonya Sağlık Bakanlığı'na göre Japonya, 21 Ağustos'tan bu yana ilk kez tek bir günde binin üzerinde Covid-19 enfeksiyonu bildirdi. Japonya Perşembe günü 12 yeni ölümle 1.054 yeni vakanın olduğunu kamuoyu ile paylaştı.