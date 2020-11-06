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Son dakika haberi: medyasından şok iddia | Putin Ocak ayında görevi bırakacak!

Son dakika haberi: medyasından gelen iddia şoke etti. İngiliz medyasının 'daki kaynaklarına dayandırdığı haberide İngiliz medyasından Devlet Başkanı ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi.Putin'in 2012 yılından beri parkinson hastalığı ile mücadele ettiğini bu bu hastalık nedeniyle Ocak ayında görevi bırakacağı ifade edildi. İşte son dakika haberin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 6.11.2020 09:10 Son Güncelleme: 6.11.2020 09:36 ABONE OL
Son dakika haberi: İngiliz medyasından şok iddia | Putin Ocak ayında görevi bırakacak!

Son dakika haberi: İngiltere'den dünyayı şaşkına çeviren ibir ddia geldi. medyası, Devlet Başkanı 'in (68), Ocak ayında Parkinson hastalığı nedeniyle görevi bırakacağını iddia etti. İşte son dakika haberin detayları...

Son dakika haberi: İngiliz medyasından şok iddia | Putin Ocak ayında görevi bırakacak!

medyasından Devlet Başkanı ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Daily Mail'in 'daki kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayandırılan haberde, Putin, 2012 yılından bu yana Parkison hastalığının pençesinde olduğu ve Ocak ayının sonunda devlet başkanlığı görevini bırakacağını ileri sürüldü.

Son dakika haberi: İngiliz medyasından şok iddia | Putin Ocak ayında görevi bırakacak!

HASTALIK BELİRTİSİ SAĞ KOLUNDA ÇIKTI

Haberde, Rus lider Putin'in zaman zaman sağ kolunda beliren bulguların Parkinson hastalığına işaret edildiği, iddia edildi. Putin hakkında geçtiğimiz yıllar, Parkinson hastası olduğuna dair birçok kez iddia ortaya atılırken, söz konusu iddialar Britanya Tıp Dergisi tarafından incelendi. Yapılan incelemelerde, Putin'in sağ kolunda asimetrik olarak azaltılmış bir kol salınımı olduğu ve bulgunun Parkinson hastalığının bir belirtisi olarak ifade ediliyor.

Son dakika haberi: İngiliz medyasından şok iddia | Putin Ocak ayında görevi bırakacak!

ÖMÜR BOYU SENATÖR

Rus medyası RT'ye göre ise, hafta başın, Putin'in ömür boyu senatör olmasını sağlamak için yasa tasarısının hızlıca hazırlandığı açıklandı. RT'de yer alan habere göre, tasarısının "'da nihai bir iktidar geçişi için zemin hazırlandığının bir işareti" olarak yorumlandı.

Son dakika haberi: İngiliz medyasından şok iddia | Putin Ocak ayında görevi bırakacak!

PARKİNSON NEDİR?

Parkinson hastalığı kademeli olarak ilerleyen (progresif) bir hastalık türü olup ve yol açtığı el, kol, bacak, çene ve yüzün titremesi gibi belirtiler zaman geçtikçe kötüleşir. Hastalık ilerledikçe kişi yürüme, konuşma zorluğu yaşayabilir ve günlük basit ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayacak duruma gelebilir.

Parkinson hastalığının tedavisi yoktur ancak bazı ilaçlarla hastalığın belirtileri hafifletilebilir. Bazı durumlarda semptomların iyileşmesi için beynin çeşitli bölgelerine cerrahi olarak müdahale edilebilir.

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Son dakika haberi: İngiliz medyasından şok iddia | Putin Ocak ayında görevi bırakacak!
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