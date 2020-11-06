SON DAKİKA: İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan evlerle ilgili şok gerçekler ortaya çıktı! İşte skandallar zinciri...

YAĞCIOĞLU APARTMANI: 11 can kaybı var. Müteahhit Ş.A. ve fenni mesul O.A. gözaltında. Bodrum katında bulunan soğuk hava deposu bölünerek kömürlük haline getirildi. Yağmur yağdığında suyla doluyor. Su pompayla tahliye ediliyor.

EMRAH: 30 can kaybı var. Müteahit M.U. aranıyor. Fenni mesul T.A. gözaltında. 28 hane 6 işyeri bulunuyor. Bir işyerinde tadilat gerçekleştirildi ancak herhangi bir tahribat yaşanmadı. 2005'te depremde oluşan çatlaklar kapatıldı.