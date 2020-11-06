Son dakika: Onlarca kişi cesedini öpmüştü! Tartışmalı cenaze töreni sonrası Patrik de corona oldu!

Son dakika haberler… Avrupa genelinde koronavirüs salgını hızla yayılırken Sırp Ortadoks Kilisesi'nin patriği 90 yaşında koronavirüse yakalandı. Geçtiğimiz hafta piskopos Radoviç'in cenaze töreninde binlerce kişi katılım sağlamış ve tören esnasında onlarca kişi Açık tabut seramonisinin düzenlendiği esnada Piskopos Amfilohije'nin naaşını öpmüştü.
Avrupa'da hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgınında geçtiğimiz günlerde corona virüsten ölen piskopos Radoviç'in cenaze töreninde skandal görüntüler dünyanın gündemine geldi. Binlerce kişinin katılım sağladığı cenazede tören sırasında onlarca kişi piskopos Radoviç'in tabuttaki cesedini öptü. Yaşanan bu olay sonrası Sırp Ortodoks Kilisesi'nin 90 yaşındaki Patriği Irinej Covid-19'a yakalandı…
SKANDAL CENAZE SONRASI 90 YAŞINDA KORONA OLDU
Corona virüs salgını Avrupa genelinde yayılıyor. Sırp Ortodoks Kilisesi'nin Patriği Irinej de corona virüse yakalandı.
Test sonucunun pozitif çıkması sonucu Patrik Irinej hastaneye kaldırıldı.
Sırp Ortodox Kilisesi'nden yapılan açıklamada Patrikj Irinej'in sağlık durumunun mükemmel olduğu belirtildi.
Patrik Irinej geçen hafta Karadağ'daki Sırp Ortodoks Kilisesi Piskoposu Amfilohije'nin cenazesini yönetmişti.
Corona virüsten ölen Piskopos Amfilohije'nin cenazesine binlerce kişi katlmıştı.
Cenazeye katılanlar arasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vucic ve Karabağ geçiçi Başbakanı Zdravko Krivokapic de katılmıştı.Açık tabut seramonisinin düzenlendiği cenazede onlarca kişi Piskopos Amfilohije'nin naaşını öpmüştü.
(Kaynak.NTV)