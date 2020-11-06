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Son dakika: Onlarca kişi cesedini öpmüştü! Tartışmalı cenaze töreni sonrası Patrik de corona oldu!

Piskopos 'in cenaze töreni binlerce kişinin katılımı nedeniyle büyük tartışma konusu olmuştu. Gelen son dakika haberine göre; Sırp Ortadoks Kilisesi'nin patriği 90 yaşındaki Irinej de koronaya yakalandığını duyurdu. Öte yandan Piskopos Radoviç'in cenazesinde onlarca kişinin açık tabuttaki Radroviç'in bedenini öptüğü görüntüler tüm dünyanın gündemine gelerek tepki görmüştü. Skandal törende Sırp Ortadoks Kilisesi'nin patriği de vardı...

Giriş Tarihi: 6.11.2020 19:53 Son Güncelleme: 6.11.2020 19:57 ABONE OL
Son dakika: Onlarca kişi cesedini öpmüştü! Tartışmalı cenaze töreni sonrası Patrik de corona oldu!

Son dakika haberler… Avrupa genelinde koronavirüs salgını hızla yayılırken Sırp Ortadoks Kilisesi'nin patriği 90 yaşında koronavirüse yakalandı. Geçtiğimiz hafta piskopos 'in cenaze töreninde binlerce kişi katılım sağlamış ve tören esnasında onlarca kişi Açık tabut seramonisinin düzenlendiği esnada Piskopos Amfilohije'nin naaşını öpmüştü.

ONLARCA KİŞİ CESEDİNİ ÖPMÜŞTÜ! TARTIŞMALI CENAZE SONRASI ONLARCA KİŞİ KORONAYA YAKALANDI

Avrupa'da hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgınında geçtiğimiz günlerde corona virüsten ölen piskopos Radoviç'in cenaze töreninde skandal görüntüler dünyanın gündemine geldi. Binlerce kişinin katılım sağladığı cenazede tören sırasında onlarca kişi piskopos Radoviç'in tabuttaki cesedini öptü. Yaşanan bu olay sonrası Sırp Ortodoks Kilisesi'nin 90 yaşındaki Patriği Irinej Covid-19'a yakalandı…

Son dakika: Onlarca kişi cesedini öpmüştü! Tartışmalı cenaze töreni sonrası Patrik de corona oldu!

SKANDAL CENAZE SONRASI 90 YAŞINDA KORONA OLDU

Corona virüs salgını Avrupa genelinde yayılıyor. Sırp Ortodoks Kilisesi'nin Patriği Irinej de corona virüse yakalandı.

Test sonucunun pozitif çıkması sonucu Patrik Irinej hastaneye kaldırıldı.

Sırp Ortodox Kilisesi'nden yapılan açıklamada Patrikj Irinej'in sağlık durumunun mükemmel olduğu belirtildi.

Son dakika: Onlarca kişi cesedini öpmüştü! Tartışmalı cenaze töreni sonrası Patrik de corona oldu!

Patrik Irinej geçen hafta Karadağ'daki Sırp Ortodoks Kilisesi Piskoposu Amfilohije'nin cenazesini yönetmişti.

Corona virüsten ölen Piskopos Amfilohije'nin cenazesine binlerce kişi katlmıştı.

Son dakika: Onlarca kişi cesedini öpmüştü! Tartışmalı cenaze töreni sonrası Patrik de corona oldu!

Cenazeye katılanlar arasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vucic ve Karabağ geçiçi Başbakanı Zdravko Krivokapic de katılmıştı.Açık tabut seramonisinin düzenlendiği cenazede onlarca kişi Piskopos Amfilohije'nin naaşını öpmüştü.

(Kaynak.NTV)

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Son dakika: Onlarca kişi cesedini öpmüştü! Tartışmalı cenaze töreni sonrası Patrik de corona oldu!
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