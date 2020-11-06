Son dakika: Twitter faşizmi! Manipülasyonlarla siyaseti dizayn ediyorlar...

Dünyanın gözünü çevirdiği ABD seçimlerine sosyal medya şirketlerinin tavrı damga vurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın 22 paylaşımından 11'ini sansürleyen Twitter, vites yükselterek seçimin tarafıymış gibi bir de yanıt verdi. Facebook ise Trump destekçisi sayfaları çeşitli gerekçeler ile askıya almaya başladı. Yaşananlar sosyal medya platformlarının siyaseti dizayn etmeye başladığı gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Konuya ilişkin değerlendirmeler yapan SODİMER Başkanı Prof.Dr Levent Eraslan sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Twitter'ın sosyal medya hegomonu olarak stratejisi var. Kendi istediklerini öne çıkarıp, istemediklerini geride tutabilecek bir algoritmaya sahip. Sorduğunuz zaman da kullanmayın diyip işin içinden çıkabiliyor." dedi.

"İSTEDİĞİNİ ÖNE ÇIKARABİLECEK BİR ALGORİTMAYA SAHİP"

Prof.Dr. Levent Eraslan'ın sabah.com.tr'ye yaptığı çok özel değerlendirme şöyle:

Twitter'ın kuruluş felsefesine bakmak gerekiyor. Özellikle özgürlükler bağlamında hareket ettiğini söylüyor ama bu konuda çok taraflı davranıyor. FETÖ'nün PKK'nın yaptığı çalışmalara ses çıkarmazken, örneğin AK Parti'nin çalışmalarına, paylaşımlarına müdahale edebiliyor. Twitter'ın sosyal medya hegomonu olarak stratejisi var. Kendi istediklerini öne çıkarıp, istemediklerini geride tutabilecek bir algoritmaya sahip. Sorduğunuz zaman da kullanmayın diyip işin içinden çıkabiliyor.

"SOSYAL MEDYA HEGOMONLARI OLUŞTU"

Sosyal medya çok büyük güç. Dünyanın 3'te 2'si. Twitter çok kalabalık değil ama özgül ağırlığı var. Buna Zuckerberg'gin sosya ağı da katıldı. Zuckerberg liberaldir biraz, seçimin kaybedildiğini görünce Trump'a karşı böyle bir hamle yapmış olabilir. işin özeti bu adamlar ortaya koydukları bu sosyal medya canavarı siyasal, diplomatik bir çok alana yön verebiliyorlar. Biz de mesela şu anda temsilcilik açmıyorlar, Türkiye'de temsilcilik açmazken yüzlerce ülkede temsilcilikleri var mesela. Sosyal medya hegomonları oluşmuştur. İnsanların algısını yönetecek bir güç oluşmuştur.

"DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÜLKESİNİN BAŞKANINA BU HAMLEYİ YAPABİLİYORLAR"

Trump gibi dünyanın en güçlü ülkesinin başkanına bu hamleyi yapabiliyorlar. Bir güç yarattık kendi elimizde, bu güç kendi eliyle bu hamleleri yapıyor. Zuckerberg dediğiniz adam 2.5 milyar kişiye hükmediyor. İç siyaset ve diplomasilerde sosyal medya bundan sonra çok etkili olacak, bu görülüyor.

"YA KONVANSİYONEL MEDYA İLE YANIT VERECEKSİNİZ YA DA KENDİ SOSYAL MEDYANIZI KURACAKSINIZ"

Sosyal medyaya tek cevabı konvansiyonel medya ile verebilirsin. Ya kendi sosyal medyanızı yaratacaksınız, ya da konvansiyonel medya ile yanıt vereceksiniz. Alternatif bir yol arayacaksınız. Twitter bu konuda çok hırçın.

"BİDEN VE EKİBİ İLGİNÇ BAĞLANTILARI OLAN ADAMLAR"

Twitter yolunu bu şekilde sürdürecek, adamlar masaya oturmuyor. Dünyada da böyle. Biden ve ekibi ilginç bağlantıları olan adamlar. Twitter'ın misyonu özgürlüklerin korunması, bu şekilde yola çıktılar. 300 - 400 milyon kullanıcısı var, nicelik yönünden çok değil. Ama özgül bir ağırlığı var.

Trump'a çakıyor, adam yine Twitter üzerinden cevap verme durumunda kalıyor.

"DİSTOPİK BİR YAPIYA DÖNÜŞTÜ, SOSYAL MEDYA FAŞİZMİ YAPIYORLAR"

Distopik bir yapıya dönüştü Twitter, sosyal medya faşizmi yapıyor neredeyse. Özgürlükleri koruyacağım diyor ama, FETÖ'cüler falan neler yapıyor, onlara hiçbir şey yok, PKK'lılara yok, hoşuna gitmeyen birini askıya al, sansürle, engelle. Ama işte alternatifi yok, bir şey yapamıyorsun.

SOSYAL MEDYA POLİTİK VE İDEOLOJİK TÜM MANİPÜLASYONLARDA ÇOK ÖNDE ÇOK YÖNLÜ VAZİYET ALIYOR"

Sosyal medya artık sadece sosyal medya değildir. Politik ve ideolojik tüm manipülasyonlarda çok önde, çok yönlü şekilde vaziyet almaktadır.