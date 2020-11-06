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’ne mektubu: "Yahudilere yaptığımızı sizlere de yapacağız!"

Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığı her geçen gün yeni bir boyut kazanarak yayılıyor. Fransa'da başta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere yetkililerin İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i (s.a.v.) hedef alan karikatürleri savunmalarını ve İslam karşıtı açıklamaları, faşist ve ayrımcı grupları saldırı konusunda cesaretlendirdi. Son haber ’dan geldi. Dietenhofen beldesinde bulunan ’ne posta yoluyla bir mektubu gönderildi. Bu mektupta, İslam’a, Hz. Muhammed’e hakaretler edildi. Tehdit mektubunda “Yahudilere yaptığımızı sizlere de yapacağız” denildi. İşte o tehdit mektubu:

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 6.11.2020 22:34 Son Güncelleme: 6.11.2020 22:56 ABONE OL
Sultanahmet Camii’ne tehdit mektubu: Yahudilere yaptığımızı sizlere de yapacağız!

Avrupa'da İslam düşmanlığı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. İslami dernekler, camiler, sivil toplum kuruluşlarına tehdit içerikli mektuplar gönderiliyor. Kimi zaman ise İslam düşmanlığı saldırı boyutuna ulaşıyor.

Örneğin Fransa'da başörtülü kadınların darp edilmesinden sözlü hakaretlere uğramasına kadar birçok olay yaşanıyor.

TEHDİT MEKTUBU YOLLANDI, HZ. MUHAMMED'E (s.a.v.) HAKARET EDİLDİ

Bu tehditlerden biri de Almanya'nın Dietenhofen beldesinde bulunan Sultanahmet Camii'nde yaşandı. Camiye posta yoluyla hakaret içeren bir mektup gönderildi. Sosyal medyadan Avrupalı Türkler hesabının paylaştığı mektupta, İslam'a ve Hz. Muhammed' (s.a.v) hakaret içeren ifadelere yer verildiği öğrenildi.

"YAHUDİLERE YAPTIĞIMIZI SİZLERE YAPACAĞIZ!"

Mektupta, "Böyle devam edin! Gün gelecek, Yahudilere yaptığımızın aynısını sizlere de yapacağız!" ifadeleri kullanıldı.

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Sultanahmet Camii’ne tehdit mektubu: "Yahudilere yaptığımızı sizlere de yapacağız!"
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