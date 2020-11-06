Sultanahmet Camii’ne tehdit mektubu: "Yahudilere yaptığımızı sizlere de yapacağız!"

Avrupa'da İslam düşmanlığı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. İslami dernekler, camiler, sivil toplum kuruluşlarına tehdit içerikli mektuplar gönderiliyor. Kimi zaman ise İslam düşmanlığı saldırı boyutuna ulaşıyor.

Örneğin Fransa'da başörtülü kadınların darp edilmesinden sözlü hakaretlere uğramasına kadar birçok olay yaşanıyor.

TEHDİT MEKTUBU YOLLANDI, HZ. MUHAMMED'E (s.a.v.) HAKARET EDİLDİ

Bu tehditlerden biri de Almanya'nın Dietenhofen beldesinde bulunan Sultanahmet Camii'nde yaşandı. Camiye posta yoluyla hakaret içeren bir mektup gönderildi. Sosyal medyadan Avrupalı Türkler hesabının paylaştığı mektupta, İslam'a ve Hz. Muhammed' (s.a.v) hakaret içeren ifadelere yer verildiği öğrenildi.

"YAHUDİLERE YAPTIĞIMIZI SİZLERE YAPACAĞIZ!"

Mektupta, "Böyle devam edin! Gün gelecek, Yahudilere yaptığımızın aynısını sizlere de yapacağız!" ifadeleri kullanıldı.